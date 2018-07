“Martinez Temundegui se niega a entregar los documentos del Auto Club”

El 1 de junio el doctor Juan Carlos Scartossi fue designado para ocupar el cargo de interventor del Auto Club Balcarce a pedido de Personas Jurídicas de La Plata. El día 5 envió un acta notarial para informar a la ex comisión cuál era la situación que se presentaría a futuro.

Desde ese momento hasta la actualidad, el interventor no se ha podido muñir de los documentos y talonarios del Auto Club para comenzar el proceso de regularización.

“Un día me interceptó en un semáforo Martínez Temundegui y me dijo que me quedara tranquilo que se ponía a disposición de la intervención, cosa que ocurrió todo lo contrario”, señaló Scartossi.

A partir de la negativa de entregar la documentación por parte de Martínez Tumundegui, el interventor se presentó en la causa judicial que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°13 de los Tribunales de Mar del Plata en la cuál el doctor Cesar Romera promovió la nulidad del acto jurídico de la escritura de venta de las tierras del kartódromo a la sociedad Faro La Providencia S.A, de la cuál el imputado es vicepresidente. Tras la presentación Scartossi pasó a ocupar el lugar de co-demandado.

Desde ese entonces, y ante la negativa de Martinez Temundegui de entregar la documentación solicitada, el interventor pidió tomar posesión por medio de la fuerza pública, lo que no es posible todavía ya que hubo una serie de pasos judiciales interpuestos para entorpecer que ello ocurra.

“Después de la Feria Judicial seguramente procederemos a tomar posesión de los bienes del club”, señalo Scartossi, quién aclaró que le negaron la entrada al predio del Kartódromo.