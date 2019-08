McCain, afectada por las retenciones, apunta a Brasil

La empresa canadiense McCain comienza a reconsiderar su proyecto en la Argentina y opta por priorizar inversiones en Brasil.

Desde la compañía especializada en productos congelados aseguran que el regreso de las retenciones minó la rentabilidad de la filial local, que es una de las principales proveedoras de productos para el resto de las subsidiarias de la región.

Pronto comenzará la construcción de la primera fábrica de la firma en territorio brasileño. La misma estará ubicada en Araxá, en el estado de Minas Gerais, demandará una inversión de u$s 100 millones y estaría operativa para la primera mitad de 2021.

Si bien es el principal mercado de McCain en América latina – 35% de la facturación regional -, Brasil dependía, hasta ahora, de las importaciones que llegaban desde McCain Argentina. “Se podría montar esa línea en la Argentina, pero por las condiciones no se puede”, señalan fuentes cercanas a la empresa.

Las exportaciones representan una gran parte del negocio de la compañía en el país. De todo lo que produce en la planta ubicada en Balcarce, alrededor del 70% es enviado al exterior, con un gran protagonismo de Brasil. “El negocio está creciendo doble dígito en el mundo, pero hay que mejorar la capacidad de producción porque se pierde competitividad no solo en Argentina sino también en Brasil”, explican.

En la filial local de McCain explican que, desde el anuncio del retorno de las retenciones en septiembre pasado, perdieron cerca de u$s 17 millones.

La Argentina representa un 15% de la facturación de McCain en América latina, el 50% se lo dividen los demás países sudamericanos, México, Centroamérica y el Caribe.

La fábrica tiene una capacidad de producción de 250.000 toneladas por año, aunque el volumen actual es de 210.000 toneladas. El 90% de las exportaciones corresponden a Brasil, el resto se reparten entre Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Este año, la firma prevé que el negocio latinoamericano crezca un 7%, casi el doble de la perspectiva a nivel global, que es de entre el 3 y 4%.

“Hay espacio para crecer porque muchos restaurantes todavía siguen comprando papas y friéndolas, que es un proceso más caro, además que la papa procesada fríe más rápido y es, por lo tanto, más eficiente”, apuntan. Actualmente, McCain compra el 15% de la papa que se produce en la provincia de Buenos Aires.

Según datos del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, la superficie sembrada de papa en el país para la actual campaña es de 35.000 hectáreas, un 10% más que en la temporada 2017/2018. Entre Balcarce y Tandil, concentran el 43%, es decir, unas 14.000 hectáreas.