“Me sorprendió que Graciela Pilone quisiera ser candidata”

El candidato por el Frente de Todos Juan Pablo Vismara visitó los estudios de Radio 100.9 y habló del trabajo que vienen realizando de cara a las elecciones PASO.

“Estoy muy conforme, ya que en la calle tenemos muy buena recepción y pensamos que podemos dar un gran golpe”, señaló el precandidato a Intendente.

Consultado sobre la decisión de Pilone, dijo estar sorprendido ya que nunca manifestó su deseo de candidata. “Me enteré el día previo a la presentación de la lista y honestamente me dolió mucho, ya que no había dudas que íbamos a ir todos juntos. De todas maneras, el que pierde acompaña y el grupo se fortalecerá mucho más en octubre”, argumentó Vismara.

Con referencia a la unión del peronismo, señaló que el 90% está unido y sostuvo que aquellos que votaron por Cambiemos siendo peronistas se sienten defraudados con la gestión de Reino. “Vamos a recuperar muchos votantes, ya que aquellos que eligieron al actual intendente, ahora están arrepentidos debido al déficit de la gestión”, deslizó.

Por último, afirmó que este grupo no está armado para esta elección, sino que está preparado para gobernar la ciudad.