Mengual: “El Intendente debe gobernar para el pueblo, no para las empresas”

Tras una conferencia de prensa, distintas agrupaciones sociales y políticas se manifestaron en contra del aumento del agua y cargaron la responsabilidad contra el intendente Reino y los Concejales.

En dialogo con Radio 100.9, Sergio Mengual, miembro del justicialismo balcarceño, le solicitó al Intendente que gobierne para el pueblo y no para las empresa. “Se estima una inflación del 23 % y le dan un aumento del 48%. No se entiende. La masa salarial no está en condiciones de afrontar este aumento. Tampoco los comerciantes que la están pasando muy mal. Es un despropósito en este momento de inflación y recesión se apliquen estos aumentos, no sólo en el agua, sino también en la luz y en el gas”.

En tanto, cargó contra los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, “ellos deben también defender al trabajador, a los jubilados, a todos aquellos que no llegan a fin de mes. El pueblo los puso en ese lugar y desde ahí deben responder”, concluyó Mengual.

Mañana en la sesión extraordinaria donde se aprobará el aumento en la tarifa de agua, se aguarda la presencia de distintas agrupaciones sociales y políticas.