“Mientras él me apuñalaba le pedía a Dios que no me lleve”

El 21 de mayo Rosana Cichiliti de 49 años, fue apuñalada varias veces por su ex pareja, Rodrigo Carrasco de 59, cuando ella estaba trabajando en un lavadero ubicado en Av. Gonzalez Chaves entre 13 y 11: “en ese momento pensé en ser fuerte por mis hijos”.

En diálogo con Radio 100.9, Cichilitti contó cómo ocurrieron los hechos y cómo es su vida hoy: “ese día a las cuatro de la tarde levanté la persiana para abrir el lavadero, lo ví y creí que era un cliente, cuando me di cuenta que era él, sacó el cuchillo y me dijo: ‘ahora sí, hija de puta’, y empezó a darme puntazos, me cortó un tendón de la pierna derecha y de un dedo cuando quise protegerme. Me dio puntazos en el abdomen también. En ese momento, bañada en sangre, pensé en mis hijos y en tener la fuerza para no desmayarme. Le pedí a Dios que no me lleve”, rememoró.

“Cuando él se fue, pude salir a pedir ayuda afuera, vinieron los chicos de la DDI y me hicieron un torniquete porque estaba perdiendo mucha sangre. Después en el hospital, uno de los tres cirujanos que me atendió me dijo que si me daba un puntazo por encima del abdomen, hoy no estaría viva. Ahí me puse a llorar, porque no podía creer lo que me había hecho”.

“Él nunca aceptó el fin de la relación. Me perseguía, tenía que ir acompañada a todos lados. El día que me apuñaló, decidí venir a trabajar sola y ahí pasó lo que pasó. Ya me había pegado antes y enfrente de mis hijos. Tenía una orden de restricción de acercamiento en mi casa y mi trabajo”.

Por otro lado, Cichilitti contó cómo es su vida hoy: “me hace bien poder volver a trabajar, pero tengo mis días en los que no puedo evitar quebrarme. Estoy con tratamiento psicológico y medicación por las heridas. Con todo esto, me han contactado muchas mujeres que están pasando lo mismo y yo les digo que sean fuerte, que no es fácil salir. Yo estuve con él 26 años y uno quiere recomponer la pareja, pero me celaba mucho, no quería que trabajara. Es muchísima la violencia”.

En cuanto a la situación procesal de Carrasco, Cichilitti comentó: “Él está en Batán y en unos días tengo una audiencia con el juez a la espera de la elevación a juicio”, finalizó.