“Ningún docente ha sido notificado con un acta de cese”

En diálogo con Radio 100.9, la Inspectora Jefa Distrital, Viviana Dominguez, explicó la situación de los docentes especiales de las escuelas 501 y 502 que, según información extraoficial, pasarían al cese 16 de ellos a partir del 31 de agosto.

“Durante una reunión pedida por el inspector del área no se condicen las equivalencias entre los docentes especiales que no tienen un título habilitante en relación con el número de alumnos, pero no ha llegado ningún acta de cese para ningún docente. No se va a recortar ningún cargo”, explicó Dominguez.

“Los docentes provisionales saben que no tienen una estabilidad docente, los titulares con su título habilitante están trabajando”, y agregó: “los maestros titulares no pasan a cese, si no que lo hacen a disponibilidad y se los reubica en otro establecimiento educativo”.

Por último, la Inspectora, comentó: “el inspector del área tendrá una reunión con los docentes. Hay que priorizar la atención de los chicos”.