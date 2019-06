No está confirmada la vuelta del Automovilismo Zonal a Balcarce

El secretario de la Federación Mar y Sierras Ernesto Morales habló con Radio 100.9 para desmentir rumores sobre una fecha para la vuelta del Automovilismo zonal. “Hay que ser prudentes en lo que se dice y se publica porque recién hemos solicitado la visita de la CDA para verificar las obras del Autódromo Juan Manuel Fangio. Si bien todos queremos que haya actividad en Balcarce, no podemos hablar de una fecha concreta”, señaló Morales.

El dirigente también remarcó que desde el ente madre del automovilismo zonal están al tanto de las tareas que se vienen ejecutando en el trazado balcarceño.

“Sabemos del esfuerzo y la capacidad de trabajo, pero hay tiempos y decisiones que no manejamos nosotros y que solo dependen de la CDA. La revisión se puede dar en una semana, un mes o más, no lo sabemos. Ojalá sea lo antes posible”, concluyó el Secretario de Federación.

Radio 100.9 pudo saber que la carpeta con las obras ejecutadas en el circuito número 2 ya habrían sido entregadas en la CDA por el presidente de la Federación, don Oscar Milani. De ahora en más resta aguardar la llegada del ente fiscalizador y una vez aprobado, el Interventor del Auto Club Balcarce se reunirá con dirigentes de las categorías en Federación para acordar una fecha.