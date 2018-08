“No existen irregularidades en el nuevo relleno sanitario”

Así lo expresó el Director de Gestión Ambiental, Pedro Platz, en diálogo con Radio 100.9, ante la denuncia de que habría irregularidades en el funcionamiento del nuevo relleno sanitario ubicado en la ruta 55 a 11 kilómetros de Balcarce.

“Es importante consultar, no está bueno que se digan cosas que no son. No hay irregularidades en el relleno sanitario. Está funcionando de manera activa desde febrero. Hay que consultar las cosas e incluso se puede visitar para ver de qué manera se está trabajando”, aclaró Platz.

Por otro lado, también aclaró que la planta de tratamiento de residuos se encuentra activa y a la espera de que los operarios finalmente realicen una cooperativa que los nuclee.

También continúa el programa “Miércoles Verde” para la separación de los residuos y en este sentido, Platz, expresó: “la intención es seguir realizándolo hasta que se vuelva un hábito. La separación de los materiales, nos hace el trabajo más fácil, e incluso un residuo limpio tiene una valoración y un tratamiento distinto a uno sucio”.