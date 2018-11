“No podemos pagar un bono a fin de año”

En diálogo con Radio 100.9, Francisco Ridao manifestó que le resulta muy difícil al municipio pagar el bono de fin de año, ya que la mirada está puesta en pagar sueldo y aguinaldo en tiempo y forma a los empleados municipales en los meses de diciembre – enero. “No podemos de ninguna manera pagar el bono a fin de año porque los básicos de los empleados municipales de nuestra ciudad difieren mucho a los de otros municipios que a lo mejor podràn efectuar el pago”, sostuvo Ridao.

Por otra parte en los próximos días se pondrá en marcha una nueva campaña de la ARBAL para aquellos que no han podido regularizar su situación con la comuna. “Para nosotros es muy importante que los contribuyentes sigan regularizando su situación con las tasas municipales, ya que eso nos permitirá cumplir con los compromisos asumidos”, sostuvo el funcionario.

Respecto al mamógrafo del Hospital, dijo que el propio intendente Reino se encuentra haciendo las gestiones necesarias para conseguir uno nuevo o bien alguno que esté disponible en algún hospital y que en la actualidad no se use, cosa que es poco probable. En cuanto a la rotura, una vez más, del tomógrafo, manifestó que no ha recibido ningún presupuesto sobre la posible reparación y que es el propio Hospital el que debe encargarse de solucionar el inconveniente. “Nosotros entregamos mensualmente lo que recaudamos de la Contribución por Salud que debe ser destinada puntualmente en estos casos. Ocurre que a veces las roturas son millonarias y no alcanza con una sola partida”, concluyó.

Por último cargó sobre la gestión anterior; “todo lo que ocurre en la actualidad con estos elementos son propios de la falta de mantenimiento del Gobierno anterior, que sólo se encargó de dejar un Municipio quebrado” finalizó Francisco Ridao.