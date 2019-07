“No se puede hablar de decomiso, sino hay una condena”

En diálogo con Radio 100. 9 el doctor Francisco Di Luca en carácter de letrado defensor de los imputados por la causa de “picadas ilegales” sostuvo que “los abogados defensores no tuvimos acceso a la causa completa”, agregando que “los imputados aún no fueron llamados a declarar y no conocen concretamente las pruebas que tienen en su contra”.

“Mis dos clientes son gente trabajadora, que necesitan sus autos para trabajar y movilizarse, por eso estoy trabajando para la restitución de los vehículos secuestrados y para poder acceder al expediente” afirmó Di Luca.

El abogado balcarceño hizo hincapié en que “es importante aclarar que los autos están secuestrados, no decomisados. Esta distinción es fundamental ya que el secuestro es una medida procesal de carácter cautelar, que implica la desposesión provisional” agregando que “el decomiso es una pena accesoria a una condena e implica la pérdida definitiva de los elementos utilizados para cometer el delito”.

En consecuencia, “no hay decomiso porque se requiere haber atravesado la totalidad de un proceso penal, y aun no hay condena para mis imputados porque no fueron llamados a declarar.”

Sobre el tratamiento que tuvo el tema en el Concejo Deliberante aseguró que “es una media que muestra las intencionalidades políticas, siendo su tratamiento al día de hoy totalmente impertinente, inoportuno e innecesario”. “Si en un futuro los imputados son sobreseídos o absueltos en un juicio oral, no habrá decomiso, con lo cual se habrá perdido el tiempo en el Concejo Deliberante un tema intrascendente y sin sentido” finalizo Francisco Di Luca.