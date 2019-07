“Nos enfocaremos en cosas que esta gestión no hizo”

Este viernes se llevó a cabo el acto de presentación oficial de la lista del Frente de Todos, que participará en agosto de las PASO enfrentando en las internas al Frente de Encuentro Popular que lleva como precandidata a intendente a Graciela Pilone.



Con buena presencia de público, el precandidato Juan Pablo Vismara y la precandidata a primera concejal, María Sol Digerónimo encabezaron el acto en el que se presentaron todos los integrantes de la lista tanto de concejales como de consejeros escolares.

Vismara no solo se mostró confiado en superar la instancia de las PASO, dijo que “este grupo se armó y trabajó no sólo para ganar una PASO sino también para gobernar. La mira está puesta en llegar al gobierno de la ciudad y es hacer las cosas que esta gestión no está haciendo y llevar adelante las propuestas que tienen que ver con más trabajo, más seguridad, mejor salud y mejor educación, entre las muchas propuestas que iremos dando a conocer con el correr de los días”.