Nuevos reclamos en la Defensoría del Pueblo por las boletas de gas

En diálogo con Radio 100.9, la Defensora del Pueblo, Fernanda Ruzza, dio a conocer que llegaron a su oficina muchas inquietudes de los vecinos por los aumentos en las últimas facturas de gas.

“Llegaron a la Defensoría del Pueblo, personas con boletas de hasta $16 mil pesos, y es muchísimo para el sueldo que se está percibiendo en estos momentos”, explicó Ruzza.

“La gente viene enojada y angustiada porque no es que no quieran pagar los servicios, no pueden. Con un aumento de sueldo de un 13% no pueden llegar facturas tan elevadas”.

“El aumento es legal, está consensuado entre el gobierno y Camuzzi, nosotros criticamos las formas, no se puede aumentar y todo junto, de golpe. Es desproporcionado”.

Por otro lado, Ruzza explicó que a finales de agosto, finaliza el plazo estipulado por la justicia para evitar que las empresas corten los servicios ante incumplimiento de pago.

“Desde la Defensoría del Pueblo, cuando se acerca una persona, como es el caso de la factura de gas, no les prometemos una solución, pero sí que haremos todo lo posible, en segundo término analizamos la boleta para que no haya errores y por último nos comunicamos con la gente de Camuzzi para ver como se puede resolver la situación”, finalizó Fernanda Ruzza.

Para reclamos en la Defensoría del Pueblo, comunicarse al 421435, o dirigirse a su sede en calle 17 entre 18 y 20 en el Centro Cívico de 8 a 14 horas.