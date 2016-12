Para el STM “la grieta está cada vez más fuerte”

Mediante un comunicado enviado a los medios, el Sindicato de Trabajadores Municipales dejó sentada su posición frente a “hechos sucedidos sistemáticamente a lo largo de todo el año en el área de Hacienda”.

En el escrito, el STM asegura que “los empleados de dicha dependencia son beneficiados con pagos extraordinarios, diferente a lo que ocurre con el resto de los trabajadores de la comuna, y cuestión que fue denunciada por el gremio, hecho que provocó disputas entre compañeros”.

El resto del comunicado dice:

“El Sr. Intendente compra voluntades y un gobierno fuerte no debe comprar voluntades, pues con la excusa de recaudar más, se premió durante todo el año a lo que debería ser la normalidad de la tarea. Todos los trabajadores municipales siempre se desempeñaron con dedicación, constancia, esmero y esfuerzo, sin que un funcionario de turno debiera pagar bonificaciones, autorizar horas extras o jornadas prolongadas para que un trabajador haga lo que tiene que hacer: ‘su tarea’.

La gran incongruencia de esta problemática es que lo que se recauda por un lado, se lo llevan algunos empleados, desviando el verdadero destino de la recaudación, que es reflejarse en el beneficio de nuestra ciudad.

No alcanzando con esta situación que se dio a lo largo de todo el año, con un silencio cómplice de los empleados que se ven beneficiados, generando resquemores y resentimientos respecto a los demás compañeros; a fin de año, la gota que rebalsó el vaso: el secretario de Hacienda convocó a una reunión en la Sala de Intendentes, reunión que tuvo como motivo principal agasajar a los empleados de su área, discriminando al resto de los empleados quienes también son parte del Municipio, aumentando esa diferencia, desigualdad, enfrentamiento entre los empleados, provocando que la grieta sea más grande entre los compañeros, utilizando un espacio público para realizar un lunch sólo con su PISO PREFERIDO.

Sr. Intendente: no es sano, ni decente este accionar, no son buenas las divisiones entre compañeros y menos de autoridades quienes deben bregar por el fomento de buenos valores entre los trabajadores, separando a unos y haciendo diferencia con otros. Son estos funcionarios quienes supuestamente batallan y luchan contra la corruptela y defienden las arcas municipales, pues en momentos de solicitar los aumentos salariales que les corresponden a todos los empleados, los recursos no alcanzan.

‘Divides y reinas’, este constante dicho popular es el que utiliza el Gobierno. Todos son trabajadores y no es justo y digno el accionar del Departamento Ejecutivo, que se ve reflejado en algunos funcionarios que son empleados municipales y se olvidan de dónde vienen o que el cargo que ocupan es una circunstancia y luego deberán volver al llano.

Sólo resta disculpar a nuestros compañeros, quienes son la parte débil de esta problemática, pues un beneficio económico debe venirles muy bien, siempre y cuando la conciencia se los permita”.