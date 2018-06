Paro del lunes: medidas dispares en Balcarce

El paro general convocado para este lunes 25 de junio por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) paralizará prácticamente todas las actividades laborales y educativas de la ciudad.

Los gremios llevan adelante esta medida de fuerza en repudio a las políticas económicas y de trabajo llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri. Aquí te contamos qué organismos públicos y privados se verán afectados por la huelga.

– Bancos: por la adhesión de la Asociación Bancaria a la medida de fuerza, no habrá actividad en ninguna de las sucursales de la ciudad.

– Colectivos: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se acopla al paro. Por lo tanto, el lunes no circularán colectivos en Balcarce.

– Remises: las agencias de remises estarán abiertas durante toda la jornada.

– Recolección de residuos: por el paro del gremio de Camioneros, desde las 20 del domingo hasta las 20 del lunes, no habrá servicio de recolección de residuos.

– Educación: el Frente de Unidad Docente Bonaerense se sumó a la huelga y por la tanto este lunes no habrá clases en las escuelas públicas de Balcarce. En general, los colegios privados de la ciudad abrirán sus puertas y algunos cursos no tendrán clases por la adhesión particular de los docentes.

– Municipales: el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) informó que este lunes habrá paro en toda la administración municipal, en consonancia con el paro general decretado por la CGT. En tanto, hay quienes concurrirán a sus puestos de trabajo y efectuarán retención de tareas.

– Organismos públicos: se verá afectada la atención en dependencias públicas provinciales y nacionales por la adhesión al paro de los gremios ATE y Upcn. AFIP permanecerá abierta y con atención normal.

– Camuzzi: el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (Stigas) se adhiere a la medida de fuerza pero informó que las guardias para reclamos están garantizadas. La empresa hasta el momento no emitió ningún comunicado respecto a la apertura de sus oficinas.

– Comercio: el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) se suma al paro del lunes.

– Justicia: la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se suma a la medida de fuerza y por lo tanto el lunes no habrá actividad en las distintas dependencias de la ciudad.