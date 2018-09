Pérez: “Si la empresa no termina la obra, es una estafa”

El concejal por Cumplir José Luis Pérez manifestó su preocupación por la rotura que sufrió la carpeta asfáltica que une la ruta 55 y la localidad de San Agustín.

Desde hace unos meses, los vecinos de San Agustín vienen reclamando que se termine la obra. Desde el Ejecutivo admiten que ya se presentaron los reclamos correspondientes a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires quien debe cumplir con ese cometido.

No es el único pedido ya que, la carpeta colocada se ha deteriorado.y en algunos sectores está copiando los baches que existían previo al reasfaltado. “Creo que la empresa no actuó con responsabilidad, ya que sólo se limitó a tapar los baches por segunda vez”, admitió Pérez y señaló que si la empresa no cumple con el final de obra estaría cometiendo una estafa, ya que se pagaron 76.000 millones por la construcción de 7,4 kilómetros y se completaron 6,7. Tampoco se ha señalizado como corresponde.

“El próximo jueves en la sesión del Concejo Deliberante le vamos a pedir al oficialismo información para conocer que se ha hecho desde el Ejecutivo con respecto a este tema”, concluyó Pérez.