Persona dedicada a la actividad agropecuaria en Balcarce detenido por cuadernos de coimas K

A raíz de una serie de allanamientos que se llevaron adelante en las últimas horas por orden del juez federal Claudio Bonadio , quedaron demoradas siete personas del entorno de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, en el expediente por lavado de dinero que se investiga junto a la causa de los cuadernos de las coimas .

Se trata de la madre de Carolina Pochetti (viuda de Daniel Muñoz), Stella Maris Blanco; su hermana, Alejandrina Pochetti; su cuñado Pablo Gastón Raies; el contador Daniel Bona, el financista Pablo Rippel, Alejandro Reale, y quien trabajó como chofer de Muñoz, Fausto Machado.

Según confirmaron fuentes judiciales, todos ellos fueron demorados por la Policía Federal, dentro de una serie de medidas disparadas después de la homologación del acuerdo de Víctor Manzanares, el excontador de los Kirchner, como arrepentido.

Manzanares había detallado cómo se llevaron adelante operaciones inmobiliarias, operaciones de compra y venta de empresas, y dio muchas precisiones sobre cuál era el rol de Daniel Muñoz en el entramado de lavado de dinero proveniente de la corrupción.

Según relató Oscar Centeno en sus cuadernos y luego acreditó la Justicia, Daniel Muñoz recibía en el departamento de los Kirchner, situado en Recoleta, los bolsos con dinero que cobraban los exfuncionarios del Ministerio de Planificación a empresarios contratistas del Estado.

Como parte de ese mismo paquete de medidas judiciales, se llevaron adelante allanamientos en las ciudades de Villa La Angostura -donde la familia de Pochetti adquirió unas seis propiedades- y en la ciudad de Río Gallegos, al estudio del escribano Leandro Albornoz, quien intervino en las operaciones inmobiliarias de los Kirchner y de Lázaro Báez.

Manzanares conocía a Muñoz desde su infancia en Río Gallegos e incluso el ex secretario había trabajado en una empresa de su padre. Una de las nuevas maniobras tiene que ver con el valet y chofer de Muñoz, Fausto Machado.

Primero, Manzanares acompañó a Daniel Muñoz al departamento de los Kirchner sobre la calle Uruguay durante la presidencia de Néstor. El auto, conducido por Fausto Machado, estacionó “por Juncal, subimos, y Muñoz me dijo que iba a dejar dinero” en el departamento de los Kirchner.

La noche anterior, Machado manejaba un “Passat gris, Daniel iba adelante y yo sentado atrás. Era de noche. Estacionamos por calle 25 de Mayo y Rivadavia, frente a un edificio de la SIDE”.

Entonces, Muñoz le dijo que estaba esperando al secretario de Transporte Ricardo Jaime. Cuando Jaime se acercó, Muñoz “fue a recibir el dinero. Daniel guardó ese dinero en el baúl del auto. Desconozco cuál fue el motivo por el cual Daniel me mostró esa situación”. “Creo que pretendía resguardarse hacia el futuro teniendo un testigo ocular de lo que sucedía. Recuerdo también que cuando murió Daniel Muñoz, Cristina me dijo ‘menos mal que se murió’, en un sentido de que parte de los secretos de Néstor y Muñoz están resguardados”, añadió Manzanares.

Luego, el ex secretario privado de los Kirchner había comprado la empresa Transtecnológica e invertido en ella 15 millones de dólares, pero “no se pudo justificar una inyección de 2 millones de dólares”. Entonces, se recurrió “a una operación compleja a través de cooperativas. Sé de oídas que, en Buenos Aires, Fausto Machado, el valet de Muñoz, llevó 2 millones de dólares a una cooperativa para que realice una operación con cheques, y en Río Gallegos acompañé a Barrenechea (la esposa del vendedor de Transtecnológica) al Banco del Sur a depositar pesos y valores para poder blanquear ese dinero”.

Fausto Machado trabajaba con el ex jardinero de los Kirchner, Ricardo Barreiro, “en una sociedad que capitalizaron junto con Muñoz. Esa sociedad tenía una empresa de transporte, de recolección de residuos, y tenía otras actividades pero que no hacían parte de la asociación con Muñoz”. Se trata de la empresa de “colectivos RB Transportes y unos departamentos que habían construido en un terreno fiscal”. Para tapar huellas, los departamentos de El Calafate se vendieron en su mayoría. Valían unos U$S 70.000 aproximadamente”.

Otro de los negocios de Machado estaba relacionados con “unas cabañas llamadas La Posta del Sol, que quedan en la calle Máximo Villalba 596, de El Calafate”. Al momento de diluirse la sociedad creada para ocultar esas cabañas, los departamentos estaban edificados.

Entonces, “Fausto trabajaba en relación de dependencia con Barreiro y cuando se disuelve la sociedad le pide trabajo a Muñoz y así comienza su relación laboral con él”.

Ahora Machado “vive en la zona de Tandil o Balcarce y realiza actividades de siembra o pool de siembra”.

Cuando Machado dejó de trabajar con Muñoz, “aproximadamente en el año 2015, Muñoz me pide que le transfiera un camión Volvo con acoplado, creo que su dominio era EOJ 422, que era de Muñoz pero que estaba incorporado en una sociedad mía donde también era socio Roberto Sosa, Vial Sur SA”. Este camión provenía de la empresa Patagon Adventure y, a pedido Muñoz, lo transfería “a una empresa propiedad de Machado”. Machado viajó a Rio Gallegos y se lo llevó manejando. La venta “fue ficticia. Solo pago una parte”, contó en una de las partes de su confesión.