Petruccelli: “La solución es no burocratizar el sistema”

El presidente del Frente Renovador, Gabriel Petruccelli, en diálogo con Radio 100.9 se refirió a la situación de los jubilados y a la atención que reciben.

Para la sesión del próximo jueves, el concejal presentó varios proyectos que hablan sobre los inconvenientes que deben afrontar tanto jubilados como pensionados.

“Tanto en el Concejo como en mi consultorio, los jubilados me transmiten inquietudes que tienen que ver principalmente con la provisión de medicamentos, las demoras en estudios esenciales vinculados a problemas cardiovasculares y neurocirugía”, explicó el edil.

Y añadió: “La solución para esto es no burocratizar el sistema. No puede ser que los pobres jubilados deban hacer filas maratónicas para ser atendidos. Y esto no tiene que ver con negligencia a la hora de atenderlos porque, por ejemplo, los empleados de PAMI no dan abasto en su trabajo como consecuencia de la cantidad de afiliados que hay en Balcarce”.