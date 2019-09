Piloto accidentado en Rafaela agradeció atención al equipo médico balcarceño

El piloto mendocino Matías Jalaf dejó el Sanatorio Nosti de Rafaela, al que había ingresado el domingo tras el fuerte accidente que protagonizo con Próspero Bonelli en la Final de Turismo Carretera.

En las redes sociales, Jalaf agradeció la atención y el cuidado que brindó el equipo médico San Francisco que dirige el doctor Rodolfo Ballinotti.

“Un poco abombado por el choque, que fue bastante fuerte. Los primeros estudios que me hicieron salieron bien y me dieron el alta. Ahora solo queda recuperarme”, manifestó Matías. “No me acuerdo nada, me desperté en la ambulancia y no sabía dónde estaba”, concluyó quién viajó a Buenos Aires junto al Dr. Rodolfo Balinotti para hacerse otros chequeos antes de ir a su hogar en Mendoza.

COMUNICADO DE LA ACTC 09/09/2019:

Los pilotos Matías Jalaf, Próspero Bonelli y Marcos Muchiut se encuentran en buen estado, todos en reposo domiciliario.

El piloto mendocino será chequeado nuevamente junto al Dr. Rodolfo Balinotti, Jefe del Departamento Médico de la ACTC, en la Fundación Favaloro.

Foto gentileza Campeones.