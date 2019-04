Primera fecha del Campeonato de Cross Country Balcarce 2019

El sábado 20 de abril en el Complejo Polideportivo Municipal, se dará comienzo al 10° Campeonato De Cross Country – Balcarce 2019.

El clásico campeonato zonal constará de 5 fechas en las que habrá clasificación por cada una y la final de campeonato. En esta oportunidad se entregará premios desde el 1ro al 3ro de todas las categorías, tanto federadas y másters.

Para las categorías federativas desde Sub 12 hasta Mayores es de carácter evaluativo y clasificatorio para el Campeonato Provincial de Cross Country que se desarrollara el día 30 de Junio en Miramar.

La organización y fiscalización del encuentro estará a cargo de la Asociación Atlética Balcarce (AAB). Las inscripciones cerraran el jueves 18 de abril a las 23:59 hs. La primera fecha no se suspende por lluvia.

Cronograma

Horarios de las prueba:

* 14:00Hs: Pago de inscripción obligatorio (Hasta las 14:30hs).

* 14:30Hs: Habilitación del Circuito.

* 15:00Hs: 1.000 metros damas y caballeros Sub 12 y Sub 14 y damas Sub 16.

* 15:15Hs: 2.000 metros caballeros Sub 16 y damas Sub 18.

3.000 metros caballeros Sub 18 y damas Sub 20.

* 15:45Hs: 4.000 metros damas Mayores, Sub23, Master (todas) y Caballeros Sub 20 y Master de 55 años en adelante.

* 16:20Hs: 6.000 metros caballeros Mayores, Sub 23 y Master de 35 a 54 años.

Los horarios están sujetos a modificación por eventualidades del torneo.