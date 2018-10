“Protección hoy no tiene deudas, pero no sabíamos cuanto tiempo más podríamos sostenerla”

Así lo expresó en diálogo con Radio 100.9, Marcela Dalmasso, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia sobre el alejamiento de la comisión de la entidad semanas atrás.

“Venimos charlando sobre esta situación desde hace 5 o 6 meses, tuvimos muchas exigencias las cuales hemos solucionado, pero esta comisión hoy no encuentra el camino. La entidad hoy no tiene deudas y está al día, pero cuando tomamos la decisión sabíamos que no podríamos mantenerla por mucho tiempo más. Vamos a estar en funciones hasta diciembre y seguiremos ayudando pero desde otro lugar”, expresó Dalmasso.

Sobre la situación que afronta la Sociedad de Protección a la Infancia, explicó: “hay una brecha muy grande entre los gastos que tiene la entidad a lo que percibe por las becas de provincia, los socios y la ayuda de la comunidad balcarceña”.

En cuanto a la formación de la nueva comisión, Dalmasso puntalizó: “se ha anotado mucha gente para ayudar y otros para dirigir la entidad, por eso vamos a hacer una reunión para toda la comunidad de Balcarce para explicar como funciona Protección. El tiempo límite de anotación para formar parte de la nueva comisión es el 26 de octubre”, finalizó.

La reunión informativa se desarrollará el viernes 12 de octubre a las 20 horas en la sede de Protección a la Infancia, ubicada en calle 28 y 35.

Por último, también se encuentra a la venta la rifa del patronato que tiene un valor de $150 pesos y se puede adquirir con los vendedores, o en la sede de la entidad. El primer premio consta de un automóvil Ford K.