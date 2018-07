Quedó inaugurada la Fiesta de Postre

Se llevó a cabo en las primeras horas de la tarde de ayer la ceremonia oficial con la que quedó inaugurada la XVI Fiesta Nacional del Postre, que hasta mañana ofrecerá diversos atractivos en el ámbito del Hipermercado de avenida San Martín.



Se encontraban presentes el intendente municipal, doctor Esteban Reino; el director de Coordinación Turística de la provincia de Buenos Aires, licenciado Juan Best; la subsecretaria de Turismo de la comuna, Dolores Teijeiro; el director regional de la empresa Carrefour, Daniel Bosch; el director de Mardel Plata-Balcarce Carrefour, Daniel Giracca; la gerente regional del Banco Nación, Liliana Llull; el gerente comercial zonal de la entidad, Raúl Petracchi; el gerente de la sucursal Balcarce, Alejandro Fanjul; la titular de la Plataforma Comercial, Marina Brey; la reina de la 26ª Fiesta Nacional del Automovilismo, Ludmila Di Cicco y sus princesas, Brisa Fabbiani y Belén Tartaglio, como así también funcionarios de diferentes esferas del gobierno comunal e integrantes del Concejo Deliberante.

Para dejar habilitada la Fiesta desarrolló una breve alocución el intendente Reino, quien agradeció el acompañamiento del gobierno provincial en la persona del licenciado Best, oriundo de nuestra ciudad, felicitó el trabajo de Dolores Teijeiro y sus colaboradores y también resaltó el crecimiento que ha tenido la Fiesta año tras año.

Agregó que este será un fin de atractivo no solamente para los balcarceños sino para aquellos que desde localidades vecinas se acerquen a disfrutar de la realización. Se refirió al apoyo de los sponsors y a la presentación de los diferentes stands, resaltando su diseño y presencia y esperando que todos tengan la posibilidad de comercializar sus productos y que tengan el fin de semana que se merecen.

Posteriormente las autoridades realizaron una recorrida por las instalaciones, manteniendo charlas con los responsables de los diferentes stands.