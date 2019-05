Rechazaron suspensión del juicio penal a prueba del Kartódromo

Se trata de la causa penal que lleva adelante el Juzgado Correccional N°3 de Mar del Plata, donde se encuentran involucrados los señores Maximiliano Acuña, Maximiliano Martín, Néstor Alberto Sarlo y José Martínez Temundegui, por la venta irregular y fraudulenta del predio de 21 hectáreas del Kartódromo Juan Manuel Fangio.

En la audiencia celebrada el pasado lunes, ante el Juez a cargo de la causa doctor Jorge Luis Rodríguez asistieron los imputados, con sus respectivos letrados; el Fiscal doctor Carlos David Bruna; el denunciante y particular damnificado asistido por el doctor Facundo Luis Capparelli.

Se pudo saber que los imputados solicitaron la suspensión del juicio a prueba, conforme lo autorizado por el artículo 76 bis del Código Penal. Siendo dicho ofrecimiento rechazado de manera tajante, tanto por el Sr. Fiscal actuante, como por el letrado Facundo Luis Capparelli (asistente del denunciante y particular damnificado). En la oportunidad el doctor Capparelli expuso los fundamentos por los cuales considera que los imputados no se encontrarían en condiciones de acceder a dicho beneficio. Razón por la cual, el Juez actuante deberá en los próximos días resolver la petición de los imputados de elevar la causa a juicio oral.

Por otra parte, también quedó sin efecto el pedido que se tramitaba ante el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Mar del Plata, caratulada “Auto Club Balcarce contra Dirección Provincial de Personas Jurídicas”, donde los señores Luis Alberto Lomónaco, Juan Carlos Maldonado y José Martínez Temundegui pretendían dejar de lado la intervención del doctor Juan Carlos Scartossi, en el Auto Club Balcarce. El Juez que entiende en la causa, rechazó la demanda por considerarla improcedente.