Rechazo del STM a la propuesta del Gobierno

EL STM rechazó totalmente la propuesta del Gobierno de otorgar un 25% de aumento.

El Sindicato de Trabajadores Municipales rechaza por no ajustarse a la realidad la propuesta del Gobierno Municipal de otorgar un 25% de aumento en seis tramos y pagaderos de la siguiente forma:

Marzo: 3% (2% bonificación remunerativa, 1% al Presentismo)

Abril: 4 % (3% bonificación remunerativa, 1% al Presentismo)

Junio: 5% (3% bonificación remunerativa, 2% al Presentismo)

Agosto: 6% (4% bonificación remunerativa, 2% al Presentismo)

Setiembre: 2% (2% bonificación remunerativa)

Noviembre: 5% (3% bonificación remunerativa, 2% al Presentismo)

Los porcentajes son siempre acumulados y tomando como base para su aplicación los montos de enero 2019.

De esta forma, el incremento salarial en el mes de Agosto de 2019, será la inflación acumulada hasta dicho mes, o el porcentaje acumulado ofrecido, lo que sea mayor.

• Clausula de revisión: Se monitoreará en conjunto con el STM la evolución del IPC Nacional del INDEC. Si al finalizar Noviembre, o posteriormente, se evidencia que la variación porcentual del IPC Nacional, superó el porcentaje de incremento salarial integral otorgado, se acuerda la reapertura de oficio de la negociación paritaria, a efectos de analizar un mecanismo compensatorio, en caso de que resulte necesario.

La secretaria General del STM Filomena Santangelo sugiere como alternativa se tomen los IPC (Índices de Precios del Consumidor) que elabora el INDEC cada tres meses y se apliquen al básico actualizado y acumulativo cuatro veces al año y el presentismo dejarlo a criterio del Departamento Ejecutivo

El STM propone: el IPC de Enero, febrero y marzo pagarse en abril

El IPC de abril, mayo y junio en julio

El IPC de julio, agosto y septiembre en octubre

El IPC de octubre, noviembre y diciembre em enero.

“El tiempo de las bonificaciones remunerativas ha concluido. No aceptamos aumentos que no vayan al básico y que no se ajusten a la realidad. La inflación de enero y febrero fue en total del 6,3 y el Gobierno ofrece un 3% repartido (2,5 como bonificación, que son al básico y un 1% al presentimos, que no es aumento de sueldo.

“El Ejecutivo puede destinar lo que quiera al presentismo, pero no catalogarlo como un aumento de sueldo, porque no es real”, señaló