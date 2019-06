Recomendaciones sobre Triquinosis

La Mesa de Zoonosis recuerda una serie de consideraciones a tener en cuenta ante la realización de faenas de cerdos para la elaboración de chacinados secos.

Se debe remitir a su veterinario de confianza muestras de diafragma (entraña), intercostales, masetero (quijada) y base de la lengua. Siendo estos cortes de un tamaño mayor a 10 cm cada uno. El resultado negativo de estos análisis no lo autoriza a la comercialización de los productos, aunque cuente con el certificado, siendo solamente para consumo propio y de sus allegados.

Deberá realizar el análisis de todos los cerdos faenados, recordar que los cerdos jabalí deben ser también analizados ya que son portadores del parasito causal de la triquinosis

Si se consumió carne de cerdo o derivados recientemente y presenta estos síntomas: fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal; continuando con dolores musculares e hinchazón de parpados y picazón es importante consultas rápidamente a su médico porque podría tener Triquinosis.

Recordar que al comprar chacinados secos (chorizos secos, bondiola, jamón, etc.), estos deben presentar su correspondiente rotulo individual proveniente de un establecimientos habilitados y no en lugares informales en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.

Además, debe tenerse en cuenta que la salazón, el ahumado y la cocción en microondas no matan al parásito que produce la triquinosis.