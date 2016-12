Reflexión: Estrellas de Noche Buena

Hace un tiempo me fui de casa. No sé si era el momento justo o no lo era, pero tuve que irme. Desde entonces pienso mucho en las cosas que me toco vivir en mi vida. Hice balances, pensé en los merecimientos de algunas situaciones que tuve que afrontar, recordé momentos únicos y volví a lugares que extrañaba aun sin pensarlo.

Pero a pesar del tiempo y la distancia hay personas que deje que me acompañan vaya a donde vaya, o quizás yo a ellos.

Se acerca la noche buena. Otro año lejos de la mesa familiar. Por una fuerza interior, difícil de explicar, necesité estar cerca.

El 24 a la tardecita fui hasta casa, vi a mi vieja preocupada mirando el reloj de la cocina y la puerta que da al patio. Se nota que espera a alguien… termina de pelar la ultima manzana de la ensalada de frutas, se limpia las manos en el delantal rosa que le hizo la tía Pocha y la lleva a la heladera para que este fresquita para el postre. Vuelve a mirar la puerta. Quizás recuerde las corridas en el patio, en las vísperas de navidad hace varios años atrás, cuando de pibes jugábamos a la pelota con los primos, nos tenían que obligar a los gritos y las corridas a bañarnos para estar listos para la noche.

Las cosas cambiaron y a la vieja se le nota en el brillo de los ojos y las arrugas de las manos. Excepto el amor que tiene en ellas, eso no cambia jamás… Cuando la vieja te toca la mano para cebarte el mate, sentís su suavidad intacta.

A pocas cuadras, viene caminando Gustavo, siempre sentí que fue el hijo preferido de mamá, creo que porque era el mayor y la había conocido antes que yo. En el fondo me daba algo de celos. Pero siempre lo admire sin que se me notara una mueca. No vaya a ser cosa que el gil se la crea.

Cansado como siempre, con las alpargatas rotas de venir del taller y las manos engrasadas compró un budín y una sidra barata en el almacén de Don Carlos. Con solo ver sus pasos pesados sé que se siente frustrado. Tiene el mismo andar lento que tenia Papá. Ese también a veces parecía que sentía que no nos daba nada, pero yo creía que nos daba todo y más. Si fuimos pobres, jamás me di cuenta.

Gustavo antes de tocar el timbre de la casa de la vieja agarra el celular del bolsillo y llama a Norma ¿“Gorda, a qué hora venís con los nenes a lo de mamá”?… No pude comprar nada más que un budín barato que se lo deje anotado a Don Carlos. Si podes fíjate que hay en la alacena de la cocina y trae algo, aunque sea una lata de duraznos, no quiero entrar con las manos tan vacías”. Corta el teléfono, suspira profundo, como si se tragara un ancla de bronca que le queda atorada en el pecho. Toca el timbre, la vieja abre la puerta y lo saluda con amor: ¿Tomamos unos mates, o estas apurado?.

Pobre vieja, siempre andábamos apurados. Siempre teníamos cosas que hacer, tramites que pagar, gente a la que no le importábamos nada pero que sentimos que si o si le teníamos que cumplir más que a ella. El viejo nos había enseñado que el valor de la palabra era todo. Que su padre había llegado sin nada cuando bajo del barco, pero todo lo que hizo fue con sus manos, su responsabilidad y su lealtad. Lástima que el mundo en que el abuelo vivía, es bastante distinto al de ahora.

Desde la distancia, uno se pone más crítico o quizás abre más lo ojos. No sé… Creo que como decía mi amigo El Cholo: “todo es más fácil con el diario del Lunes”.

La mesa de noche buena esta lista. El mantel rojo remendado, los platos enlozados del casamiento algo cachados pero igual de hermosos, los vasos buenos y toda la familia bien perfumada. Se sientan a la mesa y hablan poco… Mi hermano cuenta lo difícil que esta la calle, mi cuñada cuenta como terminaron la escuela los chicos, mi mamá sigue mirando el reloj y la puerta .Pero siento que a Mari, le deje la tarea dura. Cuando nos conocimos sentí que había encontrado algo raro, una especie de tesoro, creo que porque la noche que la vi en el baile yo creí que brillaba con ese vestido rojo… No era Humana, era Divina.

Con un montón de miedos pero con mucho más coraje, al tiempo le propuse matrimonio. Ella, tranquila y pausada aceptó sin una sola duda en los labios. Mari, siempre tenía razón, aunque yo jamás se la daba, ella siempre supo que íbamos a casarnos. Al poco tiempo llego Juani y Mica.

Mari todas las noches me pregunta porque no estoy con ella, porque la deje sola.

Si supieran todos que jamás me fui. Mamá dejaría de mirar la puerta, Gustavo dejaría de sentir que tiene que ocupar muchos lugares vacios al mismo tiempo y Mari entendería que los dos hijos que tenemos son el reflejo eterno del amor que le tuve la primera vez que la vi y que le jure en el altar.

Finalmente, llegan las 12. La navidad llegó… La vida sigue avanzando y yo sigo mirando el milagro que vivía todos los años frente a mí y no me daba cuenta. Tenía todo lo que soñaba, todo lo que necesitaba, y lo que no tenia seguramente era porque había cosas que aun debía aprender para obtenerlo. Al fin y al cabo, nada de lo bueno de la vida llega sin esfuerzo.

Si pudieran escucharme solo les diría que vivan… que amen, que crean y que creen un mundo mejor, para los pibes, para todos. No tiren fuegos artificiales. Dejen la noche bien limpia para verla estrellada para que nos puedan ver a todos los que desde arriba festejamos con ustedes el milagro de los nacimientos, la alegría del encuentro y la magia de sentirnos juntos.

Feliz Navidad… Donde estés, si me sentís… te aseguro que siempre estoy dándote fuerzas para seguir.