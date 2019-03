Reino abrió el período ordinario de sesiones

En el contexto del acto de apertura de Sesiones Ordinarias para el año 2019, el intendente Esteban Reino brindó su mensaje anual. “Vengo ante el Honorable Concejo, a la última apertura de mi gestión” dijo el jefe comunal.

“Me tomaré este breve tiempo para plantear algunas reflexiones sobre lo hecho y los desafíos y realizaciones que considero tiene Balcarce en los años por venir.

“Un gobierno, no solo es evaluado por como gobierna en el mientras tanto, sino, fundamentalmente, por cómo recibió y cómo entrega la Administración. Hoy, que tanto se discute que es ser progresista en Argentina y Balcarce, veamos algunos hechos.

“Balcarce vive en gran medida del sector rural. Es el pulmón que nos da aire, trabajo, riqueza y movimiento económico. Al llegar advertíamos un área en estado terminal. Solo tres máquinas funcionando y muchos meses de deuda con proveedores de insumos, repuestos y combustible. Había que revertirlo rápidamente y además, dar al sector la participación que reclamaba y merecía, en la organización y supervisión de los trabajos y la inversión de los recursos de la red vial.

“Año tras año, se recuperan los más de 1100 kilómetros de caminos de nuestra red vial rural; se invirtieron más de cincuenta millones de pesos para tener, por primera vez, diez maquinas motoniveladoras trabajando, junto a dos retroexcavadoras, camiones, tractores, tanques de combustible, móviles, y demás implementos y accesorios necesarios para dar soluciones a nuestros vecinos.

“El sector participa, a través de la formación de la Comisión Vial Rural, en la definición de las obras y el destino de los fondos.

“Las prioridades de trabajos se hacen en conjunto con Jefatura de Inspección de Enseñanza, para dar primera atención a los accesos de escuelas rurales.

“Más que las palabras, los números hablan por sí solos. En tres años, llegamos al 70% de cobrabilidad de la tasa vial. Durante 2018, afectamos al área 38 millones, muy por encima de los 33 millones recaudados por esa tasa.

“Con una clara visión progresista, abrimos calles a la producción, al trabajo, a las escuelas y la educación de los chicos y lo hicimos con transparencia y decisión.

Educación

“Hablar de educación, se habla mucho. Lo importante, es ver qué se hace por ella. Educar es que estén los chicos en las escuelas aprendiendo, los docentes y el personal auxiliar trabajando, el gobierno liderando la política educativa, pagando los sueldos e invirtiendo en alimentación escolar e infraestructura. Y la sociedad, a través de sus organizaciones gremiales y de cooperación, defendiendo intereses, coparticipando en este esfuerzo comunitario y aportando a su mejora. El conflicto, por el conflicto mismo, retarda y solo logra hipotecar, a futuro, el saber de nuestra nación.

“Como nunca antes, estamos cumpliendo con lo que nos toca. El fondo educativo y en los dos últimos años, el fondo de riesgo, se invierten en aquello para lo que fueron creados. Mejorar la infraestructura escolar.

“Además, también como nunca antes, se aumentan las partidas de alimentación escolar y los menúes son cada vez más adecuados para niños y jóvenes.

“A partir de mayo las partidas para desayuno, merienda y almuerzo cuadruplican los valores que recibimos al inicio de la gestión. Hicimos inversiones en todas las escuelas de Balcarce.

“Con el Fondo Educativo invertimos en obras de los jardines 902, 903, 907, 909, 911, 912,primarias 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 24, 27, 47, secundaria 3, secundaria 10, secundaria 4, secundaria 8, Técnica 1, Formación Profesional 401, Escuela de Estética, Especial 501 CFI y 502.

“Con el Fondo de Riesgo atendimos a los jardines 906, 916, 917, primarias 2, 6, 9, 7, 13, 15,47, secundarias 1, 2, 3.

“Para 2019 atenderemos con Fondo Educativo al Jardín de Infantes Nº 917, las primarias 7 y 47 y la secundaria 1 y con Fondo de Riesgo a los jardines 901, 902, 904, 913, primarias 9, 12, 4, 10, 13, 14, 19, secundarias 1, 3 y 10 y el Instituto Formación Docente Nº 32.

“Todas las escuelas pudieron renovar vajilla y utensilios, con los fondos provinciales del servicio de alimentación escolar, como también instalar heladeras, freezer y cocinas donde hiciera falta.

“Llegó mobiliario escolar para equipar secundaria 5, formación profesional, aulas nuevas de secundarias 7 y 8, además de secundaria 3, primarias 45 y 19 y escuela de estética, entre otras.

“Millones de pesos bien administrados y bien invertidos, en trabajo conjunto Municipio, Consejo Escolar y Jefatura de Inspección de Enseñanza, para que chicos y grandes tengan cada vez, mejores medios para su aprendizaje.

Hábitat y vivienda

“Pocas cosas dignifican más que el acceso a la tierra y la regularización de dominio del suelo que se habita.

“En 2018, se entregaron 198 escrituras y bienes de familia, de los barrios Alborada, Hipólito Yrigoyen y Golden Project. Se firmaron 84 escrituras, entre ellas el barrio Federal I y 60 boletos de compraventa.

“Para este año, nuestro objetivo es entrega y firma de escrituras en El Mordisco, zona oeste, Golden Project, Federal I, FOECYT II, y se sigue avanzando con los barrios Avenida, Pro-casa, Federal III y 8 de noviembre.

“Ya se firmaron las escrituras de 6 de las 9 parcelas que componen el autódromo Juan Manuel Fangio, las tres restantes se firmarán en los próximos meses.

“Se gestionaron más de 115 trámites de conexión al servicio de agua y cloacas en el 2018 para vecinos de bajos recursos.

“Se sigue avanzando con los convenios realizados con inversores privados, mediante ley de hábitat, que permitirán que el municipio obtenga más de 200 lotes destinados a familias para construir su primera vivienda.

“Se avanza, junto a la Asociación Mutual de Chóferes de Balcarce, en la construcción de una playa de estacionamiento y de un barrio para 140 familias.

“Así cumplimos con garantizar hábitat digno, que implica el acceso universal a la tierra, la vivienda y a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción, respetando los rasgos culturales de la comunidad y la preservación del ambiente.

“Asesoría Legal y Defensa del Consumidor, desde que asumimos, ocupan el rol de defender a consumidores y usuarios y generar proyectos trascendentes para Balcarce.

“Redactamos y se aprobó, la ley 15095 de paisaje protegido de laguna brava y su entorno. Estamos gestionando un plan de aprovechamiento, que mantenga la biodiversidad y los valores naturales del área.

“Llevamos adelante las gestiones, para aprovechar para beneficio de balcarceños y turistas, las 1.300 hectáreas que fueron expropiadas por la provincia de Buenos Aires en el año ´70.

“Estamos dando los pasos más firmes, en décadas, para reposicionar al autódromo Juan Manuel Fangio como escenario trascendente de actividades turísticas, deportivas y culturales, junto a la participación público privada, para desarrollar la remodelación del trazado, más la incorporación de las nuevas infraestructuras.

“Con la Subsecretaría de Producción y Empleo se está trabajando en la creación de dos parques industriales ubicado en la ruta 226 Km. 67.4 entre Balcarce y Tandil, uno destinado para empresas dedicadas a la prestación de servicio y logística, y otro destinado la fabricación industrial propiamente dicha. Incorporando un sector industrial de 41 has divididas en 92 lotes.

“Defensa del consumidor, registra en 2018, 326 denuncias de consumidores habiéndose celebrado 400 audiencias en total, con una tasa de resolución de conflicto del 90%.

“En la actualidad, desde esta oficina, defendemos a los empleados municipales, en las retenciones que tienen, producto de los embargos judiciales, como consecuencia de financiamientos otorgados por distintas entidades financieras, penándolas con severas multas.

“Nuestra política en producción y empleo es brindar las herramientas técnicas y económicas para fortalecer el sector productivo y fomentar el empleo registrado.

“Se mejoraron los sectores industriales con cordón cuneta, mayor potencia eléctrica y provisión de agua en cantidad y de forma independiente al sector industrial 1 y comienzo de la subdivisión de lotes en sector industrial 2.

“Se insertaron laboralmente 220 desocupados o subocupados y se entrenaron 25 aprendices en empresas.

“El apoyo financiero a los emprendedores suma más de 4 millones de pesos desde 2016.

Los trabajadores municipales, como nosotros, son servidores públicos y desde el inicio, apostamos a que se jerarquizaran, recibieran los elementos y vestuarios adecuados, cobraran sus sueldos en tiempo y forma y, a través de la política desplegada, que recuperaran remuneraciones, cargos y jerarquías, en el marco del mejor desempeño.

“Agentes con más de 10 años sin ascender, fueron recategorizados. 76 agentes en administración central y 41 agentes del hospital.

“Se pasó a planta permanente a 44 agentes de administración central y 51 del hospital, mensualizados desde 2015/16/17.

“Se implementó el trámite de jubilaciones digitales, acortando los tiempos de los trámites ante el Instituto de Previsión Social.

“Se realizaron cursos de capacitación para el personal y se adquirió un equipo desfibrilador externo automático, para el palacio central, con el que próximamente será un área cardio segura.

“Se mantuvo la planta de personal optimizando el recurso humano y sumando servicios para la comunidad.

“Se mantuvo el control sobre las horas extras, antes, un artilugio para premios y castigos al personal. Desde 2015, se ha generado un ahorro de más de 23.000 horas extras, sin resignar ningún servicio.

“Se renegoció el contrato con la ART Provincia generando un ahorro desde noviembre 2018 de casi 400.000 pesos mensuales.

“Y sobre la base de la política de diálogo y negociación, en tres años no hemos tenido un solo conflicto que no haya sido resuelto y nuestra definición de paritarias, ha hecho realidad, que el salario de los trabajadores municipales no haya perdido frente a la inflación, desde que estamos en el gobierno.

“El apoyo a las instituciones de Balcarce es otra nota distintiva de nuestra gestión. En tres años, con decisiones unánimes en el marco de la comisión de fortalecimiento institucional, hemos distribuido 8,5 millones de pesos a más de 50 de ellas.

Turismo

“El turismo debe constituirse definitivamente en uno de los motores de desarrollo económico de Balcarce. No solo lo decimos, lo impulsamos.

“La última Fiesta Nacional del Automovilismo creemos marcó un punto de inflexión, por su calidad, su llegada a los balcarceños, por la atracción que significó para muchos turistas foráneos y por el movimiento económico extraordinario que genero a Balcarce.

“Consecuencia directa de ella, es que vuelve el automovilismo nacional de calidad al autodromo, con el Rallycross. Vamos por el buen camino y avanzando en nuestra propuesta de puesta en valor del autódromo y sus zonas aledañas.

Obra pública

“El tipo de obra pública define el perfil de nuestra gestión. Obras básicas, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

“Nuevos pozos de agua. Recambio de cañerías en Pueblo Nuevo, 25 de Mayo, Alborada, Barrio Obrero, colector cloacal de calle 48, barrio El Mordisco, Escuela 6, El Sapito, San Esteban, Barrio Integración, sector calles 40, 48, 25 y Favaloro, entre otras.

“Más de 280 cuadras de redes de agua y cloacas y más de 15000 vecinos beneficiados marcan el rumbo de lo que debe ser una autentica gestión progresista.

“Después de décadas volvimos a hacer pavimento y cordón cuneta con esfuerzo municipal, empleados y maquinarias, a través de la compra de moldes, planta hormigonera y camión mixer.

“Es un cambio para no volver atrás, que queda para los que vengan después de nosotros.

“Entre esfuerzos municipales y privados contratados, pavimentamos 97 cuadras, beneficiando a más de 7 mil vecinos.

“Se han construido 177 cuadras de cordón cuneta, que benefician a más de 12000 vecinos.

“Para este año, pensamos hacer 10 cuadras de asfalto y 58 de cordón cuneta, para completar la más amplia y exitosa tarea de proveer infraestructura urbana a los balcarceños.

“Se ha reconvertido a Led la iluminación de la Av. Gonzáles Cháves de 107 a 15, Kelly y Centenario de 17 a 55, perimetrales y centrales de plaza Libertad; Eva Perón, de Caseros a 120; Plazas San Martin, Colon, Güemes y De la Cruz.

“Para 2019 realizaremos esa labor, en Av. del Valle, de Caseros a 16, Av. Favaloro de 18 a 40 y el recambio de luminarias en Pueblo Nuevo e Integración.

“En un enorme esfuerzo de correcta administración, invertimos casi 50 millones, para adquirir 3 moto niveladoras, 1 tractor, 2 camiones volcadores, 2 acoplados volcadores, 1 carretón, 1 retro excavadora, 1 retro pala, 2 niveladoras de arrastre, 1 tanque para combustible, 1 pala mini cargadora, una planta hormigonera y un mixer para distribuir hormigón.

“Vuelve la posibilidad de ampliar las conexiones de gas, de la mano de las obras hechas por el gobierno nacional y la concesionaria.

“El gasoducto terminado que cruza Balcarce hasta el estadio, con más los gasoductos en construcción en ruta 55, Tandil y El Coyunco en Mar del Plata, nos permitirán ampliar las redes, dar conexiones y mejorar el volumen y la presión del gas disponible.

“Balcarce, desde que asumimos, es un municipio más sustentable y amigable con el medio ambiente.

“Revertimos la tendencia de la gestión de residuos urbanos, cerrando el basural a cielo abierto con apoyo de provincia. Terminamos la planta de separación y cooperativizamos a los recicladores.

“Hicimos nuevas celdas y estamos gestionando ante OPDS, la impermeabilización de tres más.

“Compramos y acopiamos los materiales, para empezar en breve, la construcción de baños y vestuarios para el personal de reciclado.

“Este año lanzaremos un ambicioso plan de educación ambiental, con 5 ejes: educación ambiental en centros educativos (jardín, primaria, secundaria y educación especial), talleres y capacitación para docentes y directivos de las instituciones, charlas y talleres de concientización a la comunidad, trabajo de campo y concursos de reciclaje e incentivos.

“El salto en gestión ambiental ha sido inmenso y no podríamos asegurar que sólo con la aplicación de la educación ambiental llegaremos a profundizar este rumbo, pero sin ella sería imposible lograrlo.

“Tenemos hoy mejor transporte público que cuando llegamos, merced al accionar oficial y a la voluntad de la empresa, que aun sin subsidios oficiales, ha mantenido un servicio eficiente.

“Normalizamos remises y taxis y vamos por la definitiva consolidación de este servicio.

“Estamos firmando convenio con provincia para licitar a partir de abril, el transporte escolar rural, recibiendo para ello, más de 15 millones de pesos en fondos. Regularizaremos este sistema, en conjunto con el Consejo Escolar, para beneficio de la comunidad educativa rural.

Deporte

“La Subsecretaría de Deporte y Recreación ha mantenido los programas de acción en el complejo polideportivo, el apoyo a eventos deportivos, clubes e instituciones, el subsidio a clubes y deportistas federados, el programa de escuelas deportivas de handball, atletismo, discapacidad y tenis, las capacitaciones, la formación de escuelas deportivas, la provisión de becas a jóvenes promesas y el servicio de transporte de la dependencia, a instituciones deportivas, educativas, culturales y religiosas.

“En particular, quiero resaltar la firma de convenio con McCain para financiamiento del polideportivo municipal y su apertura a todo su personal en las distintas actividades.

Juventud

“Seguimos apostando a los jóvenes, a través de la Dirección de Juventud. El Espacio Joven es un exitoso programa que brinda talleres formativos, deportivos y culturales y donde pasaron 1500 jóvenes en 2018.

“Seguimos apostando al arte urbano y la intervención de paredones y espacios públicos deteriorados. Llevamos pintados más de 3500 metros cuadrados.

“A través del programa de Becas “Yo Estudio”, acercamos apoyos económicos a mas de 120 jóvenes de nuestra ciudad, con una inversión superior al millón de pesos anuales.

Cultura

“La cultura florece por el inagotable aporte de nuestra gente y la conducción y coordinación de la Subsecretaría.

“Se dictaron desde esta dependencia 18 talleres en los cuales hubo una asistencia aproximada de 400 alumnos. 10 obras de teatro, 12 recitales con más de 1100 concurrentes, 5 presentaciones de libros y 3 muestras de arte.

“Fue creado el primer elenco de teatro foro y se llevaron a cabo las jornadas regionales de teatro independiente, con marcado éxito de espectáculos y público.

“Se utilizó el hall de la municipalidad para la realización de muestras (de pintura, fotografía), encuentros de coros, y el 2º concierto de fin de año, con un recinto colmado de espectadores.

“En el Teatro municipal espectáculos musicales, infantiles, obras de teatro, conferencias y cierres de ciclo de todas las instituciones educativas que disfrutaron alrededor de 12.000 personas.

“En el Museo Histórico municipal, 9 muestras con 17 instituciones educativas, con una asistencia de alrededor de 3.200 personas, entre escolares, particulares e investigadores.

Zoonosis

“Para el área de Zoonosis, se realizó la sala Prequirúrgica, etapa complementaria de los dos quirófanos nuevos realizados.

“Se realizaron 6 caniles de 15 metros cuadrados, como también un predio de 150 metros cuadrados para mascotas en tránsito, contando en este momento con 28 animales. Baños nuevos para el personal de la ex terminal.

“Se vacunaron contra la rabia la cantidad de 8.700 animales superando en un 20% el año 2017.

“Se realizaron 450 castraciones más que en 2017, en los quirófanos fijos y se recorrieron los barrios y localidades, en el quirófano móvil.

“Se adhirió al programa nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos (Mascotas Argentinas), quienes nos suministran insumos, haciendo un ahorro significativo para el área.

Área social

“En las UDIS de Desarrollo Social se incorporó licenciada en nutrición para enriquecer la dieta de los niños y generar nuevos hábitos y conductas por parte del personal a la hora de la cocción de los alimentos.

“Se amplió el horario en UDI Evita, incorporando otra sala en el horario de la tarde y finalizó la refacción de la salita de bebés en la UDI Pulgarcito.

“El Club Después del Cole se amplía a nuevas sedes, en CIC 1, San Martín, San Agustín, CIC 2 e Hipólito Yrigoyen.

“Además dicho programa municipal fue reconocido por el organismo de niñez de la provincia, concediendo becas para seguir apostando a este programa. Este año el alcance significó más de 200 niños participando activamente del club y de la colonia del club.

“Desde el área de Género se han tratado 162 casos de violencia y se hace seguimiento a 70 de ellos.

“Además de la asistencia directa en mercadería, Desarrollo Social promociona talleres y cursos con perspectiva laboral fomentando el emprendedorismo.

“Hemos sido beneficiarios del programa un vaso de leche por día, alcanzando a la misma franja etárea del plan mas vida, el 50% de leche que requieren a diario

“Con el INTA se capacita al equipo técnico de trabajo social sobre huerta familiar, para la producción hogareña de hortalizas, a las familias que se asisten en la secretaria.

“Avanza la construcción del servicio de rehabilitación descentralizada, en calles 1 y 16, obra que permitirá mejorar la atención que reciben las personas traumatizadas.

“Se puso en marcha el programa provincial ´La salud va a la Escuela`, por el que se entregaron más de 300 kits odontológicos a diferentes jardines de infantes de nuestro medio y se brindaron charlas de promoción.

“Se amplió el servicio de salud en los CICs, contando este año con un médico clínico y una nueva psicóloga y continuando con los servicios en ambos CICs de: enfermería, medicina general, ginecología, odontología, psicopedagogía, psicología, trabajo social, nutrición, pediatría. Actualmente, contamos con un número aproximado de 6.000 pacientes entre ambos CICs.

“El equipo itinerante de salud de los CICs, abordó drogadicción, violencia de género, convivencia, embarazo adolescente, bullying, violencia familiar, educación sexual, proyecto de vida, entre otros en las secundarias Nº 7, 8, 10, 4 y 9.

“Próximamente firmaremos con la Universidad Nacional de Mar del Plata y su escuela de medicina, el convenio para que futuros médicos concurran a los CAPS de Balcarce a practicar y formarse.

“Con el correcto uso del fondo educativo, en el año 2018 se llevaron a cabo 22 talleres y cursos de capacitación, oficio y recreación entre ambos CICs. 5 de los mismos dependientes del centro de formación profesional y el resto municipales.

“Se reúnen mensualmente en ambos CICs, las mesas de gestión, siendo un espacio de discusión, análisis y reflexión y un nexo entre el ejecutivo y los vecinos.

“Invertimos en cambiar todo el cableado eléctrico del CIC 1, instalar un nuevo aire acondicionado y ventiladores de techo para el SUM y mesa de entradas. También, se realizaron trabajos de pintura y mantenimiento en general.

“En el CIC 2 se construyó la rampa de acceso y la vereda, se pavimentaron sus calles de acceso y se realizó la correcta conexión de agua, ausente desde su construcción. Para este año esperamos poder cambiar por completo el techo del ala de salud del CIC 1 y construir un nuevo SUM en el CIC 2.

Centro asistencial

“En el hospital se reasignaron espacios del antiguo quirófano, a sala de endoscopia, sala de trabajo de parto y sala de recupero de pacientes ambulatorios. Se asignaron áreas para insumos de farmacia y laboratorio en el mismo ámbito.

“Prontos a inaugurar la nueva terapia intensiva, se prevé asignar las instalaciones viejas, a la internación de clínica medica con oxigeno central.

“Se instalan nuevos tanques de agua en la losa del tercer piso del hospital, con capacidad de 6000 lts cada uno permitiendo proveer a todo la institución de agua potable, y se prevé el uso del viejo tanque como reservorio de agua para incendios.

“Se equipó a la terapia intensiva con una central de monitoreo y un nuevo respirador.

“Se logró un nuevo convenio renovable anualmente con la empresa TECSOLPAR, permitiéndonos ahorrar en 50 % de gasto en compra de suero.

“La Dirección del Hospital se ha comprometido en 2019 lograr la ansiada historia clínica digital, con interacción de las especialidades sea donde fuere que el paciente sea asistido y ver por este medio resultados de laboratorios e imágenes remitidas.

“Se prevé para este año, en el área de imágenes un nuevo ecógrafo, instrumental quirúrgico y en el área pediátrica, una incubadora de traslado. Se incorporo un mamógrafo usado en muy buenas condiciones.

“Aun en situaciones difíciles, el trabajo coordinado de las áreas de salud, desarrollo social y los centros comunitarios llevan adelante nuestra política, para que todos los balcarceños tengan las mismas oportunidades de crecer y mejorar su calidad de vida.

Seguridad

“Cada hecho de inseguridad nos duele, nos golpea y nos compromete más, una y otra vez.

“Como dijimos, el delito sube y baja, entre otras cosas, al compás de entradas y salidas en prisión, de los delincuentes conocidos. No lo decimos para polemizar, es una realidad.

“La seguridad, como alguien dijo, es una mesa de tres patas, donde el municipio con la logística, las fuerzas de seguridad con la prevención y la justicia con la sanción, son los pilares que deben interactuar al 100%. A todos nos cabe la autocrítica, para ver en que podemos mejorar.

“Por nuestra parte, seguimos sosteniendo con insumos, combustible, reparaciones y apoyo, tanto a la Fiscalía local como a todas las fuerzas de seguridad. Más allá aun, de la frecuencia y los montos, con que recibimos de provincia, una parte de estos recursos.

“La vuelta de la división antidrogas, nuestra tecnología del centro de monitoreo, los vehículos comprados, los botones antipánico, los convenios firmados con el Ministerio Público, la capacidad de nuestra defensa civil, los aportes a los servidores públicos, nuestra acción en obra publica de seguridad, suma en el objetivo de minimizar el ambiente favorable al delito. Esperemos que las acciones de otros ámbitos, estén encaminadas en el mismo sentido, de este enorme esfuerzo presupuestario.

Finanzas

“No hubo cuestiones mágicas. Hemos transcurrido tres años, donde las variables económicas han incidido en forma directa en nuestra administración. En forma positiva, por la mejora de los índices de recaudación y de fondos recibidos desde provincia y negativa, en cuanto a los impactos de la inflación y tarifas.

“En medio de dificultades por la situación económica, reconocemos el enorme esfuerzo de los contribuyentes, por sostener el funcionamiento municipal.

“A pesar de las dificultades señaladas, tres años donde claramente se cumplieron los objetivos trazados. Se cancelaron todas las deudas que recibimos, firmando, con los casos más importantes, convenios de pago en cuotas, que están al día también. Se normalizó el manejo de fondos afectados, destinándoselos a su fin, siendo el caso emblemático, el del fondo educativo.

“Se ordenó la política de gastos, logrando mantener en estos años el pago a proveedores en tiempo y forma y se recuperaron, tanto los edificios, como los bienes de uso del municipio.

“Hemos logrado en tres años, una inversión millonaria en el sector vial rural y urbano e invirtiendo, como hace años no se hacía, en bienes para brindar servicios por administración municipal, como es el caso de cordón cuneta y asfalto.

“En agosto del año pasado se creó la Agencia de Recaudación Balcarce (ARBAL), una de las 12 que existen en toda la provincia.

“Fue organizada capacitando y jerarquizando a los propios empleados del municipio y articula con estructuras como ARBA, Registro del Automotor, AFIP; centros de capacitación y la propia facultad de ciencias económicas de la plata, quien nos acompañó con su asesoramiento técnico.

“Tres años con muchos desafíos en materia económica que día a día los pudimos sortear juntos. El agradecimiento y reconocimiento a los empleados, que complementan con el día a día, nuestra impronta política.

“Gracias al Concejo Deliberante como institución, y a cada bloque en particular, ya que, más allá del disenso lógico, hemos podido articular una relación beneficiosa para los balcarceños.

“Gracias a la gente de Balcarce, por permitirme dirigir este barco en épocas difíciles, pero que un balance sereno y desapasionado, define una acción municipal, más que beneficiosa para nuestra comunidad.

“Todo lo hecho, lo hicimos con sensibilidad, decisión, honestidad y transparencia. También lo hicimos juntos. Por eso, al encarar el último año de este mandato, solo quiero expresar agradecimiento y decir que si, que Balcarce hace tres años cambio y creció…… y que los invito a que sigamos creciendo juntos”.