Reino: “Nos hicimos cargo de las promesas de los demás”

Ante una Casa Radical llena, el actual Intendente y precandidato, doctor Estaban Reino cerró junto al grupo de trabajo la campaña de cara a las PASO del 11 de agosto.

En un discurso encendido priorizó los avances en obra pública y recordó en que estado encontró la comuna cuando asumió como Intendente. “Si nos toca entregar la comuna el próximo 10 de diciembre, el que venga tendrá la administración ordenada y además plata en la caja para pagar los sueldos, cosa que nosotros no pudimos hacer, porque no dejaron nada. Sólo deudas. Entregaremos un municipio en marcha y no quebrado como cuando asumimos”, sostuvo.

Destacó además el trabajo de Francisco Ridao como Secretario de Hacienda y número uno de la lista, debido a su orden y compromiso. “Él nos dice que no, cuando nosotros decimos sí. Es el que cuida cada peso que ingresa a la Municipalidad y es del pueblo de Balcarce”, remarcó el Intendente.

En otro orden, destacó los trabajo en cloacas, cordón cuneta, pavimento, luminarias enfatizando que este gobierno se tuvo que hacer cargo de las promesas que hicieron otros. “Nosotros le devolvimos dignidad a sectores olvidados, que sólo son visitados cuando hay elecciones”, deslizó Reino.

Por último instó a la Juventud Radical a seguir trabajando ya que son el presente de las nuevas generaciones que quiere hacer política desde otra concepción.