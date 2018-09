Reino recibió al Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación

El intendente municipal brindó una conferencia de prensa junto a Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos de la Nación en la que se tocaron diversos temas.

Sobre los ajustes que está realizando el gobierno, Pérez expresó: “queremos equilibrar las cuentas, no se puede seguir gastando un dinero que no tenemos. Más allá de esto, los planes sociales no van a mermar y también continuarán vigentes las obras públicas que están en proceso”.

En cuanto a la eliminación del Fondo Sojero, Pérez comentó: “el fondo surgió como algo transitorio y cuando se necesita un equilibrio fiscal hay que tomar medidas y realizar ajustes que deben hacerse”.

Por el lado de las campañas electorales y la eliminación de las PASO, explicó: “nosotros impulsamos un proyecto para bancarizar los aportes de campaña y así tener un mejor control del Estado. En cuanto a las PASO, si no hay un consenso, es muy probable que el año que viene se realicen nuevamente”, finalizó.