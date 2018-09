Reino recorrió obra de gas

El intendente Esteban Reino observó el avance de las tareas que se vienen llevando adelante sobre una de las banquinas de la traza señalada por parte de la empresa CEOSA, encargada de construir el gasoducto de ocho pulgadas a 21 kilómetros antes dela zona conocida como“El Cruce”.

La obra, que se iniciótiempo atrás, se extenderá precisamente hasta el empalme que facilita el ingreso a nuestra ciudad.

El jefe comunal pudo constatar que esta relevante tarea que llevan adelante los operarios se encuentra a menos de 15 kilómetros de la planta urbana.

Se trata de un trabajo paralelo al gasoducto que llega a Balcarce, con lo cual se reforzará notablemente la provisión y presión del servicio. Sumado a la trascendente obra que atravesó mesesatrás el ejido urbano se proyecta tener un suministro suficiente para posibilitar mayores extensiones de la red en nuestra comunidad.

Cabe recordar que los caños se están colocando por procedimiento a dos metros y medio bajo tierra y en cruces especiales, como lo pueden representar las alcantarillas, a cuatro metros de profundidad. No obstante, surgieron algunas demoras dado que las napas de agua, en algunos sectores, se encuentran a escasa distancia de la superficie, lo que hace que se deba estar desagotando constantemente el zanjeo que realiza la maquinaria y que luego posibilita la ubicación de la cañería.

De acuerdo a las previsiones de la firma, se calcula que en el período de 45 días se arribe al cruce de rutas señalado precedentemente.

Reino manifestó que “estas obras no se ven, porque están bajo tierra y no se terminan de valorizar, peroson fundamentales para que Balcarcesigacon su desarrollo y crecimiento”.