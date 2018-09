Renunció la comisión directiva de Protección a la Infancia

Mediante una conferencia realizada en carácter de urgencia, la presidente de la comisión Marcela Dalmasso comunicó la noticia a través de un escrito dado a conocer a la prensa.

Según el comunicado: “estamos agradecidos a la comunidad de Balcarce por toda la ayuda que nos ha brindado, pero la situación económica de la institución es muy difícil y el creciente déficit no puede subsanarse, ya que los costos crecen al ritmo de la inflación. Además el monto recibido por cada niño no es suficiente y por supuesto que el salario de los trabajadores debe ser actualizado constantemente y no contamos con los recursos”.

Y continúa: “no queríamos dar esta noticia, nos enfrentamos a muchos sentimientos de tristeza y frustración porque hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado e invitamos a cualquiera que quiera formar parte de la nueva comisión directiva que se acerque a Protección a la Infancia, teniendo como plazo máximo el 26 de octubre”, finalizó.

Al terminar la lectura del comunicado, la comisión directiva saliente junto con los colaboradores asistentes, se fundieron en varios abrazos y con lágrimas en los ojos.