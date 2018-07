Responsabilizan a funcionarios municipales por la falta de colaboración en Prueba Atlética

A través de un comunicado se expresó la Asociación Atlética Balcarce, tras la competencia de Atletismo organizada por el Centro de Día Arco Iris. En la misma se señala que el titular de Tránsito Mauricio Aguilar negó la presencia de inspectores de Tránsito para velar por el cuidado de los atletas. Del mismo modo, en la misiva responsabilizaron al Subsecretario de Deporte Hugo Ferrino por tomar la misma actitud.

La nota indica:

“Este domingo realizamos la 3ra Maratón Solidaria de “Arco Iris” con la presencia de un centenar de atletas de Balcarce y de otras ciudades vecinas. Dicha prueba, fue confirmada y presentada en el calendario atlético anual en el mes de Diciembre de 2017, tal cual lo “exigió” la Subsecretaría de Deporte. Luego, se debió correr la fecha porque “coincidía” con otro evento atlético, casualmente organizado de forma privada por un funcionario municipal.

Con la fecha reprogramada, la municipalidad contó con más de 6 meses para planificar y organizarse con algo tan simple como el corte de calles (parcial, ya que en nuestra ciudad nunca se hacen cortes totales).

Y este domingo nos encontramos, media hora antes de la largada, con la información brindada por un pobre empleado municipal, de que no íbamos a tener más apoyo de la dependencia de Transito (cuyo máximo responsable es justamente es el funcionario municipal mencionado) para asegurar la integridad, seguridad y control del evento, del circuito y, fundamentalmente, de los atletas.

El propio presidente del Centro de Día, Gerardo Fernandez, intentó comunicarse con él en varias oportunidades, y cuando lo logró la respuesta fue la misma, no iba a haber más personal afectado al corte de calles.

También nos intentamos comunicar con el responsable del Área de Deportes de Balcarce, que tampoco nos brindó ningún tipo de asistencia, y quién lamentablemente no nos informó con anterioridad sobre esta situación, estando en pleno conocimiento de la misma.

Hace tiempo venimos trabajando en este deporte. Este año, muchas competencia ya no se realizan debido a las incoherencias en los requisitos municipales para organizarlas, supuestamente “en pos de la seguridad”.

Y hoy se demostró no solo que no les interesa la seguridad de los deportistas, sino que parecieran solo importar los eventos privados de funcionarios municipales, que en esos casos los recursos humanos y económicos de nuestro municipio están en disposición plena para ser utilizados, pero que cuando se trata de un evento deportivo y, en este caso solidario, no sucede así, que es más facil lavarse las manos que informar con tiempo una situación de este tipo, y que, a pesar de tener una planta tan grande de funcionarios y trabajadores, nuestra municipalidad no puede planificar y manejar la seguridad de un evento con más 6 meses de anticipación.

Realmente, es indignante ver como se manejan los recursos municipales en pos de unos pocos.

Por suerte, mucha gente se solidarizó con la situación hoy, por suerte varios atletas y familiares participaron y oficiaron de “agentes de tránsito” y permitieron el correcto desarrollo del evento. Agradecemos infinitamente toda la colaboración, tanto desde la Asociación Atlética como desde el Centro de Día Arco Iris.

Agradecemos también a los atletas, que supieron entender las causas del retraso y también colaborar con ello. Agradecemos al único agente de tránsito presente por mostrar la mejor predisposición a pesar de no tener ninguna responsabilidad.

Sinceramente, esperamos que en el futuro no se tengan que seguir viviendo este tipo de situaciones lamentables, y ojalá se repartan las responsabilidades del caso como se deben”.