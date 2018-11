Ridao desmintió la absorción de la tarifa social por parte del municipio

En diálogo con Radio 100.9, el Secretario de Hacienda, Francisco Ridao, explicó la situación en la que el gobierno bonaerense, mediante su presupuesto para el año que viene, pasaría la absorción de la tarifa social a los municipios, entre ellos Balcarce.

“Aquí no nos ha llegado nada sobre eso, existen rumores y publicaciones que se hacen para generar debate y un título. A nosotros no nos han informado nada sobre esta cuestión. Seguimos llevando adelante los números para el presupuesto del año que viene”, explicó Ridao.

Sobre la posibilidad de recibir menos dinero para la realización de obras, expresó: “es más de lo mismo, son informes que no tienen un sostén. Nosotros estamos por adquirir el camión hormigonero y la planta para continuar, con menor costo, el desarrollo del asfalto por administración. El intendente municipal está siempre gestionando y existen muchos convenios firmados para obras, que no se darán a conocer hasta que no se habiliten los fondos”. finalizó

En cuanto al pago de un posible bono de fin de año, Ridao, puntualizó que no se podrá pagar, debido a las cuentas y la paritaria que lleva el municipio.