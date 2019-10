Roban en local de artículos de limpieza

En la madrugada del sábado, autores ignorados ingresaron a un local de artículos de limpieza en calle 26 entre 25 y 27 y se apoderaron del dinero en efectivo que tenía el propietario, identificado como Sebastian Sierra, para el pago a proveedores.



En diálogo con Radio 100.9, Sierra manifestó que los delincuentes accedieron al local por una puerta trasera, la cuál forzaron con una barreta. “Hace 20 días me pasó lo mismo. Me abrieron la puerta y me robaron. Tomamos todas las medidas necesarias, pero volvieron a entrar”, contó el damnificado.

Trabajó personal de la Estación de Policía Comunal.