Roban en una vivienda en ausencia de sus moradores

El hecho ocurrió en la tarde del domingo, se presume entre las 13:00 y las 17:30, cuando la familia Picón se ausentó de la vivienda ubicada en calle 21 N°727 entre 20 y 22.

A su regreso, descubrieron que delincuentes habían generado un gran desorden para apoderarse de una suma de dinero aún no precisada.

La señora Norma Picón narró a Radio 100.9, que los delincuentes rompieron los vidrios de la venta que da al frente de la vivienda y se presume que por ahí ingresaron. Posteriormente trabaron la cerradura con un cuchillo tramontina e hicieron lo mismo con el picaporte.

La propietaria de la vivienda, contó que generaron un gran desorden en los distintos ambientes. “Me dieron vuelta la casa. No se puede creer el desastre que hicieron. Siento mucha impotencia y la verdad no se lo deseo a nadie”, concluyó muy angustiada.