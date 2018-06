Rubén Fangio: “Se ha cerrado un círculo muy grande”

En diálogo con Radio 100.9, Rubén Fangio, declarado recientemente heredero del multicampeón de Formula 1, Juan Manuel Fangio, expresó su parecer: “por fin se ha cerrado el gran círculo”.

“Vamos a hacer las cosas legalmente y en el justo momento que empieza ahora. Hace un año, que conseguí el documento de Fangio, y ahora lo tienen mis hijos”, declaró Rubén.

Sobre el juicio, comentó: “Hubo muchas cuestiones e inconvenientes en todo el transcurso del juicio. Me decían que era un fabulador, me maltrataban. Otras personas se adueñaron de lo que me corresponde. Yo siempre quise recuperar mi identidad”.

Ruben Fangio, había iniciado el proceso judicial en 2005, al enterarse que era hijo del campeón de Formula 1, hasta que a fines de la semana pasada, el Juzgado Civil Nº 19 del Poder Judicial de la Nación dictó la declaración que lo confirma como heredero de Juan Manuel Fangio.