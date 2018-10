Ruzza: “el aumento de las tarifas sigue siendo un reclamo recurrente”.

En diálogo con Radio 100.9, la Defensora del Pueblo de la ciudad, Fernanda Ruzza, habló sobre la restricción en la tarifa social de gas que planteó el gobierno nacional con el aumento para este mes: “es un reclamo recurrente y los que la están padeciendo son los que menos tienen”.

“El Defendor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, decidió elevar un reclamo para que no se restrinja la tarifa social, sino que se vaya revisando cada caso en particular, pero nuevamente es una situación muy difícil. Esperemos que se pueda revisar esta medida. Los nuevos reclamos van a llegar con el aumento de este mes”.

En cuanto a si ha habido reclamos por la quita de pensiones por discapacidad, Ruzza, comentó: “no hemos tenido reclamos por la quita, sino en búsqueda de información y de saber en qué casos se pierde el beneficio. Pero es lo que venimos diciendo, cada caso es algo particular y debe revisarse y no que ha pasado en otras ocasiones que una persona va a al banco a cobrar su pensión y sin previo aviso no tiene más ese dinero”.

Sobre cuáles son los reclamos más comunes, Ruzza, puntalizó: “Tenemos demandas principalmente por las tarifas de servicios y también por salud”, finalizó.