Se aprobó el juego on line en la Provincia

Tras haber sido aprobada en la Legislatura en diciembre pasado, el Gobierno bonaerense reglamentó la ley de juego online en la Provincia de Buenos Aires. La normativa había sido incluida en la Ley Impositiva que acompaña al Presupuesto 2019, cuestión que despertó todo tipo de críticas de parte de la oposición. Con el voto del Frente Renovador y parte del bloque de los intendentes, María Eugenia Vidal consiguió su aprobación sin mayores contratiempos.

Ahora fue publicado en el Boletín Oficial se reglamentó su regulación que alcanza a las máquinas Electrónicas de Juegos de Azar; juegos de Casino; loterías; apuestas sobre juegos virtuales, con exclusión de los juegos de lotería; apuestas hípicas; y apuestas sobre eventos reales, deportivos y no deportivos (siempre que no sean de carácter político).

Llamativamente, de acuerdo al Anexo que acompaña la resolución, no se reglamentó el artículo que legisla las “regulaciones” y “prohibiciones”.

Por otra parte, la Provincia aseguró que se otorgará hasta 7 licencias, “no pudiendo adjudicar más de una por licenciatario” y para hacerlo se deberá previamente inscribir en el registro.

Será una comisión evaluadora la que finalmente aprobará o no la licencia, teniendo en cuenta 20 requisitos mínimos, entre los que se destaca la experiencia, la solvencia financiera y técnica, seguridad de datos, cantidad de eventos y deportes, entre otros puntos.

De esta manera, la gestión de María Eugenia Vidal espera engordar sus arcas con $2.500 millones al año, en medio del ajuste y caída de la actividad económica que afecta a la Provincia, en particular.

Las empresas que operen las licencias tienen que pagar cerca de un cuarto de su facturación que se compone a partir de un 15% de Ingresos Brutos, un 8% de un tributo específico por la actividad, y un 2% del canon.

En medio del debate, la Provincia acalló algunas voces disidentes, entre ellas de los intendentes a partir de ofrecer una porción de la torta: los municipios se llevarán un 10% de lo que se recaude con el 2% del canon.

No obstante, con la crítica posterior de la Iglesia, la polémica no se disipó. Aun así, la Provincia se mantuvo firme. “Lo que queremos es que el juego online también pague impuestos”, fue la línea destacada de un comunicado de la Provincia.