Se desarrollará la 4ta Fecha del Cross Country

El próximo sábado 1º de Junio a partir de las 13hs se llevará a cabo la 4ta Fecha del Campeonato de Cross Country Balcarce 2019. La misma se realizará en el Complejo Polideportivo Municipal de Balcarce contando con la organización de la Asociación Atlética Zonal Balcarce, Cotisia y la fiscalización de la Asociación Atlética Balcarce (AAB).

La inscripción será hasta el jueves 30 y se realizará vía mail aabalcarce@gmail.com, o en la cuenta de Facebook o Instagram oficial de la AAB, enviando nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. El costo de la inscripción será de $ 150 para atletas federados y $ 200 para atletas no federados (master y libres). El pago se realizará el día sábado de 13 a 13.30 horas.

La competición no se suspende en caso de lluvia y todas las categorías tendrán premiación para los atletas que integren el podio.

Cronograma

13:00Hs: PAGO DE INSCRIPCIÓN obligatorio (Hasta las 13:30hs).

13:30Hs: Habilitación del Circuito.

14:00Hs: 1.000 metros damas y caballeros Sub 12 y 2.000 metros damas y caballeros Sub 14 y damas sub 16

14:15Hs: 3.000 metros caballeros Sub 16 y damas Sub 18, y 5.000 metros caballeros Sub 18 y damas Sub 20.

14:50Hs: 7.000 metros damas Mayores, Sub23, Master (todas) y caballeros Master de 55 años en adelante.

15:45Hs: 8.000 metros caballeros Sub 20 y 10.000 metros caballeros Mayores, Sub 23 y Master de 35 a 54 años.

16:50Hs: Entrega de premios.

Para las categorías federativas (Desde Sub 12 y hasta Mayores) es de carácter Evaluativo y Clasificatorio para el Campeonato Provincial de Cross Country a desarrollarse el día 30 de Junio en Miramar (solamente se contemplarán excepciones en el caso de que los atletas hayan faltado por participar en cada fecha en un torneo