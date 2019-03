Se entregaron 200 mil pesos a instituciones

El intendente Esteban Reino procedió este lunes a la entrega de subsidios correspondiente al Fondo de Fortalecimiento Institucional. La actividad se concretó en la “Sala de los Intendentes” del palacio municipal.

Reino expresó que “para nosotros es una satisfacción entregar más de 200 mil pesos a instituciones, que no es dinero nuestro sino que directamente lo aportan los vecinos de Balcarce”. “Esperemos que el concepto lo podamos seguir cobrando a través de la factura de la luz en forma directa y no como un timbrado aparte. Este no es un aporte de este gobierno ni de las autoridades presentes sino que es una colaboración de la gente”, comentó.

Distribución

Cabe recordar que el 50% del Fondo de Fortalecimiento se distribuye entre el Centro de Día “Arco Iris”, Sociedad de Protección a la Infancia, Taller Protegido de Producción Balcarce, Sociedad de Damas del Hogar de Ancianos “La Merced” y Hogar “Nuestro Sueño”.

En tanto, el beneficio en esta oportunidad alcanzó también a Protectora de Animales “San Roque” y Biblioteca “Pablo A. Pizzurno”.