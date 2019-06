Se homenajeó a Martín Miguel de Güemes

Se desarrolló el acto por los 198 años de la desaparición física del General Martín Miguel de Güemes, héroe gaucho de la Liberación Nacional.

En la Escuela Primaria Nº 9 “Hipólito Yrigoyen” se evocó su figura durante una ceremonia organizada juntamente con el Jardín de Infantes Nº 903 “Juana Manso” y la Escuela Secundaria Nº 9.

Las autoridades municipales, de la sociedad de fomento homónima y del Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional realizaron en primer orden la colocación de ofrendas florales al pie del busto que rinde homenaje a este héroe procedente del norte de nuestro país. Participó el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; la directora de la Primaria Nº 9, María Verónica Schmidt, el comandante de la fuerza de seguridad señalada, Martín Jorge López; el presidente del Centro Tradicionalista “General Balcarce”, Osvaldo Huck, y Cecilia Pionti por la sociedad de fomento.

Se escuchó la palabra de la directora del establecimiento, María Verónica Schmidt, y del secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani.

El funcionario colocó al prócer dentro de una terna de los “patriotas imprescindibles” junto con San Martín y Belgrano. “Desde mi humilde opinión creo que sin ellos tres no hubiera sido posible que existamos como nación”, indicó.

Asimismo, recordó que Güemes estudio en el Instituto San Carlos de Buenos Aires y luego pelea en las invasiones inglesas. “Lo que no se sabe es que fue el primero que con una tropa de caballería tomó un buque. Una nave inglesa que había quedado varada por la bajante del Río de la Plata fue atropellada por él. Quizás fue un presagio de lo que iba a pasar en la Batalla de Suipacha”.

También el titular de Gobierno resaltó que en 1815 se fue a Salta para asumir como gobernador y preparar la defensa del norte y de esa manera “alivianar” a San Martín que tenía que cruzar Chile para llegar al Alto Perú y pelear contra los españoles.

“Güemes, con su táctica guerrillera y sus gauchos peleó en inferioridad de condiciones, tanto en número como en infraestructura, detuvo nueve invasiones españolas desde Salta”, aseguró.

Finalmente, -apuntó Stoppani- el general resultó muerto pero su causa y su lucha no murieron, si se tiene en cuenta que un mes después de fallecido el coronel Cornejo al mando de sus gauchos detuvo a la última invasión española porque luego de ellos nunca

más volvieron. Esto le dio a San Martín el aire suficiente como para vencer en el Alto Perú.

“Fue un hombre que podría haber tenido una vida mucha más cómoda pero se jugó por esta Patria más allá de cualquier límite”, consideró.

En el final de su discurso, Stoppani leyó parte de una carta que le envió Güemes a su gran amigo Belgrano, poco antes de morir: “Mis guerreros no tienen más objeto que el bien general y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Por eso trabajemos con empeño y tesón porque si las generaciones presentes no son ingratas las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas”.

Por su parte, la directora indicó que “estamos reunidos hoy aquí con el fin de recordar y rendir homenaje a un hombre clave en la gesta por la independencia. El espíritu revolucionario se había expandido por todas las provincias. En Salta, Martín Miguel de Güemes, con destacados antecedentes militares, se suma al movimiento revolucionario”, recordó la directora.

Asimismo, indicó que su actuación frente a las invasiones inglesas en Buenos Aires fue fundamental para que le encomendaran la misión que lo ubicaría en la galería de héroes nacionales. “Se trató de la protección de la frontera norte frente a la avanzada realista, a los fines de que nuestro libertador, José de San Martín, pudiera realizar su plan continental”, dijo la docente.

Asimismo, puntualizó que su liderazgo fue legítimo. “Güemes había entendido los reclamos populares del gauchaje, a quienes posibilitó el ascenso social distribuyendo tierras entre los más pobres. Por esto, fue llamado “padre de los pobres”. Fue así como el salteño que despertó la esperanza revolucionaria, se destacó por su prédica y práctica de la justicia social. Sus gauchos lo amaron y juntos ganaron un lugar en la historia de la independencia”.