“Se llamó a paritarias porque la justicia obligó al gobierno a hacerlo”

En diálogo con Radio 100.9, el Secretario Adjunto del Gremio SUTEBA en Balcarce, Armando Poblet, habló de la situación docente y el paro por 72 horas para la semana próxima.

“Pasaron 94 días para que el gobierno provincial llamara a paritarias y sólo lo hicieron porque la justicia los obligó”.

“Nos hemos enterado que ya nos depositaron el sueldo de junio y este tipo de transferencias en el Banco Provincia se deben realizan con 10 días de anticipación, con lo cual, el gobierno fue a la paritaria con una decisión y una intención tomada. A menos que cobremos el próximo sueldo el 27 de agosto, tendremos que esperar 42 días para obtener el siguiente salario”, explicó Poblet.

“Ese incremento del sueldo en 17% es una mentira, ya que un 1,6% está destinado a material escolar, pero es plata que no cobran ni los jubilados, ni los que no están al frente de un aula y además es una especie de bono que no se cobra al mes siguiente”, finalizó el docente.

Por otro lado, el gobierno de la provincia dictó la conciliación obligatoria para evitar la medida de fuerza por 72 horas a partir de este lunes.