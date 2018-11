Se llevó a cabo charla informativa para seguridad del adulto mayor

La Fiscalía Descentralizada de Balcarce lanzó un instructivo con recomendaciones y consejos útiles para que los jubilados eviten ser víctimas de hechos de inseguridad. La ayudante fiscal, Laura Molina, con la colaboración del Subcomisario Maximiliano Blanco Rio y el concejal Sebastián Pinilla, concurrieron al Club de Jubilados Unidos, de calle 15, entre 20 y 22 para concretar la primera charla este jueves por la tarde.

Entre las recomendaciones se mencionó no mantener conversación extraños que se presentan sin motivo el domicilio. No permitir el ingreso de personas desconocidas a su domicilio. Preguntar antes de abrir quien y ante la menor duda no permitir el ingreso No dar datos personales ni del grupo familiar.

Por ultimo informaron que las empresas Aguas, Cooperativa de Electricidad y Camuzzi Gas no realizan trabajos en el interior del domicilio. La empresa de Cable sí, pero pacta antes por teléfono el día y la hora que van a concurrir y por lo general es ante requerimiento de la persona que tiene el servicio. No permitir el ingreso de vendedores ambulantes. Ante la duda comunicarse enseguida con un vecino o familiar cercano o directamente con la policía.