Se pidió la extensión del servicio de Balcarbus

Este miércoles el secretario de Gobierno Ricardo Stoppani, recibió a representantes del Frente Multisectorial Nacional 21F Balcarce quienes con anterioridad le acercaron una nota solicitándole que el servicio que brinda la concesionaria del transporte interurbano de pasajeros Balcarbus, se extienda desde el cruce de la rutas nacional 226 y provincial 55 hasta el amplio predio lindero a la plata de la multinacional McCain donde funciona la playa de estacionamiento para camiones.

La problemática radica en unos 150 transportistas deben dejar allí sus unidades y la mayoría de ellos no cuenta con movilidad propia para ir y venir desde allí.

“Un remis te cobra unos 300 pesos” señaló Omar Ariza, integrante de la Multisectorial representando al gremio Camioneros.

Si bien dicho nucleamiento solicitó una solución urgente al Departamento Ejecutivo, aún la misma no está. “(Stoppani) nos dijo que por ahora no se puede ampliar el recorrido por lo que el pedido deber ser estudiado. No obstante iremos también al Consejo Deliberantes a plantar el tema” agregó Ariza.