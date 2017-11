En la noche del último sábado, Elsa y Juan Pablo Tognoni, de 83 y 84 años, respectivamente, fueron sorprendidos por dos delincuentes en su vivienda de calle 21 entre 8 y 10.

Este lunes por la mañana, Puntonueve tuvo la posibilidad de hablar con ambos luego del mal momento vivido durante el fin de semana. “Fueron 20 minutos espantosos”, describió Elsa, quien fue abordada por uno de los ladrones cuando se disponía a salir al patio trasero.

“Me sorprendió uno de ellos, me tomó del cuello y me tapó la boca para que no gritara. Una vez adentro nos ataron y comenzaron a revolver todas las habitaciones. Si bien no nos golpearon nos amenazaron constantemente”, añadió a su relato la jubilada.

“Me decían ‘Si no me das la plata, te corto la oreja’. Y nosotros no teníamos el dinero que ellos creían. Por suerte, cuando consiguieron algo de valor se fueron por la puerta frontal”, concluyó.

Una vez que ambos se libraron de las ataduras, pudieron dar aviso a vecinos y luego a la Policía.