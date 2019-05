Tres allanamientos por robo a jubiladas: secuestraron dinero, joyas y prendas de vestir

A raíz del robo perpetrado el día sábado 25 a dos jubiladas de 84 años, en calle 2 entre 19 y 21 y otro en 23 y 4, personal de la Estación de Policía Comunal realizó una serie de allanamientos tras las investigaciones correspondientes.

El primero de ellos se concretó en el domicilio de 114 bis entre avenida Eva Perón y 17, donde se domicilia la abuela del autor del robo, identificado como “Nacho” Cabrelli.

El segundo operativo se concretó en 33 y 20 donde se domicilia la tía, y por último en avenida Eva Perón N°3848, donde se presume viviría la madre, ya que no posee domicilio fijo.

En los lugares allanados, se secuestró prendas de vestir, joyas y dinero, presumiblemente de los asaltos cometidos. Si bien no se pudo detener a Cabrelli, se le inició una causa por Robo Doblemente Agravado por el uso de arma y por Efracción y Lesiones Leves.

En los allanamientos colaboró personal de la Sub DDI. Recordemos que Cabrelli posee amplios antecedentes delictuales y ha purgado varias condenas en la cárcel de Batán. Se lo considera una persona peligrosa por atentar contra las personas mayores.