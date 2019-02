Triple robo en una vivienda

En las últimas horas se registró un nuevo hecho delictivo en calle 34 entre 5 y 3. En este caso el ilícito tuvo características particulares porque los delincuentes destrozaron la puerta principal de la vivienda, se apoderaron de algunos objetos, huyeron y luego volvieron para seguir saqueando la casa.

El hecho ocurrió entre el sábado y el domingo en la vivienda de Cintia Catalina quien se ausentó de la ciudad y en la noche del sábado le destrozaron la puerta principal, hasta arrancándole el marco de la pared.

Se llevaron una notebook y un televisor Led de 32’ en la primera oportunidad. Al no estar en el momento del hecho, los vecinos al no poder comunicarse con la propietaria dieron aviso a la Policía y a la ex pareja de la damnificada que arribaron al lugar. Tras realizar las actuaciones correspondientes los uniformados se retiraron de la casa como el familiar.

Al quedar la vivienda sin ocupantes y durante la madrugada los delincuentes retomaron para continuar con el robo y se llevaron una impresora, una plancha de pelo, batidora, licuadora, otra computadora, cafetera y todo tipo de electrodomésticos que tuvieran a su alcance, además de zapatillas y otros objetos de valor.

Con un descomunal desorden dentro de la vivienda, los efectivos y la ex pareja de la mujer arribaron una vez más a la casa. En esta oportunidad la ex pareja optó por quedarse y horas después los malvivientes retomaron al lugar, pero se encontraron con que alguien había allí. En consecuencia los tres sujetos se dieron a la fuga, escapando por un baldío.