Urtubey recorrió Balcarce

El gobernador de la provincia de Salta y precandidato a presidente de la Nación Juan Manuel Urtebey recorrió las instalaciones del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, junto a su mujer Isabel Macedo.

La recorrida estuvo acompañada por el presidente de la Fundación Fangio Antonio Mandiola quién les dio la bienvenida.

En diálogo con la prensa Urtubey señaló que previo al arribo al Museo, se reunió con productores y empresarios de la firma Acopio Balcarce. Ya dentro del templo del automovilismo ratificó su deseo de ser precandidato a Presidente de la Nación y que ha comenzado a trabajar con un grupo de gente pensando en cambiar el rumbo del país.

“He anunciado la semana pasada mi vocación de ser candidato a Presidente de la Nación entendiendo que la Argentina necesita construir un verdadero gobierno constitucional donde se pueda trabajar con una lógica diferente, salir de la confrontación, de la pelea permanente y donde se pueda unir a los argentinos, tarea que no resulta fácil, pero tengo ganas de hacerlo”, señaló el gobernador salteño.

Consultado por el contacto con algún político balcarceño, señaló que aún no hay nada previsto, ya que la campaña aún no arranco, por lo cuál no descartó una nueva visita a la ciudad. Con quién si mantuvo un encuentro fue con el Intendente Municipal y el Secretario de Gobierno quién le había formulado una invitación cuando estuvo en la provincia del norte.

En cuanto a su espacio político, Urtubey se separó de Cambiemos y del Kirchnerismo. “Nosotros estamos trabajando en la construcción de un tercer espacio que busca una alternativa para aquellos que no están conformes con el gobierno actual y los que no quieren volver al pasado. En ese marco aparecemos nosotros como una alternativa y creemos que tenemos una enorme posibilidad”, concluyó Urtubey.