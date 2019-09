Vecinos de 31 entre 8 y 12 preocupadas por ausencia policial

En la tarde del domingo, los vecinos del sector comprendido por 31 entre 8 y 12 y alrededores, se vieron alarmados por la presencia de un sujeto que fue tomado por las cámaras de seguridad intentando ingresar a domicilios.



Si bien concurrió personal policial al lugar, tras el llamado de los vecinos, no se pudo identificar por el momento al sujeto en cuestión.

Los vecinos remarcaron que desde hace algunos días no se realiza el rondín habitual y que ante ello, los delincuentes aprovechan para amedrentar la zona.

En diálogo con Radio 100.9, un vecino de avenida Cereijo entre 8 y 10 manifestó que en los próximos días volverán a pedir una reunión con personal policial y exigir presencia de efectivos como hasta hace algunos días.

“El barrio ya no es tranquilo como antes. Sólo el personal policial permitía que los vecinos estén un poco más tranquilos”, señalaron preocupados.