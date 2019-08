La Secretaría de Gobierno informa sobre la normativa que veta “la realización de actos públicos de proselitismo, y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación de los comicios y hasta el cierre del mismo”.

Asimismo, no se puede, durante la veda, “publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización de los comicios y hasta tres horas después de su cierre”, o sea, hasta las 21 del domingo.

En tanto, se aclara que las redes sociales, que no existían cuando se creó el Código, cayeron en un vacío legal. Twitter, Facebook e Instagram, entre otras, están fuera de la veda.

Además, durante la veda tampoco se pueden “admitir reuniones de electores”, “ofrecer o entregar boletas”, ni abrir “organismos partidarios” en un radio de 80 metros de una mesa de votación.

12 horas antes y 3 horas después del cierre de mesas.

Desde las 0 del domingo y hasta las 21 de ese día no podrán estar abiertas “las casas destinadas al expendió de cualquier clase de bebidas alcohólicas”, sean mercados, restaurantes o bares.

También estarán prohibidos durante la veda electoral “los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado”.