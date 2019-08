Vidal convocó a la “tropa” para pelear en octubre

Intendentes de Cambiemos se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para delinear los ejes electorales de cara a octubre en la República de los Niños de La Plata.

Se dieron cita los 69 intendentes de Juntos por el Cambio, para analizar la estrategia que permita revertir el resultado de las PASO y, sobre todo, fortalecer las comunas para que la derrota electoral ante el Frente de Todos no se lleve puestas a las propias comunas.

Antes del encuentro, los jefes comunales del radicalismo se reunieron con el vicegobernador Daniel Salvador en la sede del Comité Provincia, donde se escucharon algunos reclamos por lo que consideraron “cierta falta de cercanía de la Provincia hacia algunos municipios que no están tan bien económicamente”, según reveló uno de los presentes.

En concreto, se apuntó a “estar más cerca de la gente, esa que no nos votó pero que igual tenemos que atender, especialmente a través de la ayuda social, porque la situación está complicada para muchos vecinos”.

En la República de los Niños, además de la gobernadora, pudieron expresarse varios intendentes oficialistas, como Daniel Cappeletti (Brandsen); Miguel Lunghi(Tandil); Martín Yeza (Pinamar), Jorge Macri (Vicente López); Érica Revilla (General Arenales); Alejandro Federico (Suipacha); Nicolás Ducoté (Pilar) y Sergio Bordoni, de Tornquist.

Al término del cónclave, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que “fue una reunión de gobierno, todos tenemos responsabilidades en la gestión. La gobernadora hizo hincapié en eso, en escuchar el mensaje de los bonaerenses en las urnas, y en función de ese mensaje recomponer ejes de gestión”.

Del conclave participó el intendente municipal Esteban Reino, uno de los poco que ganó en las PASO dentro de la provincia de Buenos Aires.